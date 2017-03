Un nou servici assegurarà la continuïtat de negocis viables econòmicament.

El nou servici que posa en marxa l'Agència de Desenrotllament Local, amb el suport del Pacte de la Ceràmica i del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat, oferix mediació que ajudarà a posar en contacte als que desitgen traspassar el seu negoci amb els que estiguen interessats a donar-li continuïtat, "Sabem que hi ha negocis viables que estan en perill de desaparéixer per problemes que res tenen a veure amb l'economia, ja que el motiu principal sol ser la jubilació del seu fundador, que en la gran majoria dels casos no troba en els seus propis familiars i descendents l'impuls que necessita per a evitar el tancament definitivo", explica l'edil d'Economia, Xavi Ochando.

L'Agència de Desenrotllament Local ajudarà a donar forma a les idees de negoci, a definir els projectes, l'estudi de mercat, el pla de producció, el pla econòmic i les formes jurídiques, fiscalitat, tràmits i primers passos en la constitució, el finançament a què es pot accedir a través de subvencions, de manera que, inclús, l'usuari es pot anar de l'oficina amb la seua empresa constituïda. "La col·laboració del Ministeri d'Economia servirà també per a agilitzar i simplificar tràmits i estalviar temps als emprenedors, gràcies al document únic electrònic, DUE, i a la nova funcionalitat de cessament d'autònoms en un sol paso", explica Ochando.

Els que acudisquen a fer ús del nou programa comptaran amb la tutela necessària durant els primers anys de funcionament de l'empresa i gràcies al conveni amb la Federació Valenciana d'Empreses Cooperatives de Treball Associat (FEVECTA) s'oferirà un assessorament especial en el cas que opten per constituir una forma jurídica cooperativa.

Els interessats a iniciar un nou projecte empresarial, traspassar la seua activitat, adquirir un negoci en funcionament o rebre assessorament per a la seua empresa, poden demanar cita prèvia en l'Agència de Desenrotllament Local, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores, cridant al 964 547 017 o a través de http://portaltreball.vila-real.es."