Major participació però més queixes veïnals durant les festes de Sant Pasqual.

La junta de Festes ha fet balanç de la participació en els actes que s'han realitzat per tota la ciutat, " on enguany hem batut el rècord de més de 60 escenaris repartits per Vila-real" apunta el president de la Junta, José Pasqual Colás, qui ha destacat els actes amb major participació com el concert de Chenoa (prop de 14.000 persones davant de l'estadi de la Ceràmica) , Cantajuegos El Musical, o Gergie Dann, l'últim dia de festes. La programació del centenari de Sant Pasqual, el tancament o la macrosopar l'últim divendres amb unes 2.000 persones, són algunes de les cites que major participació han obtingut.

Quant a seguretat, hi ha hagut 65 queixes per sorolls de les penyes, "a pesar de ser més que en 2016, no s'han traduït en cap crida a l'orde ni en denúncies, per la qual cosa descendix este registro", explica el cap de la policia local, José Ramón Nieto. S'han sancionat a dos casals per no estar registrats i s'han interposat huit denúncies per venda ambulant, en alguns casos a venedors reincidents que no tenien el permís preceptiu per a fer-ho. Per conduir davall els efectes de l'alcohol, s'han registrat 10 de tipus administratiu i huit delictes contra la seguretat viària, al superar la taxa de 0,60. Tal com assenyala Nieto, la principal zona on s'han detectat estos casos és en la contornada del Recinte de la Marxa.

També s'han interposat 22 multes per consum de drogues en la via pública i cinc més per conduir davall els efectes de les dites substàncies. Dos multes més per pirotècnia, cinc per alterar la seguretat col•lectiva. Quant als ferits en la programació taurina, s'han registrat set, majoritàriament lleus, majoritàriament per caigudes, encara que també hi ha hagut dos ferits pels banyats. En total es va traslladar tres persones a l'Hospital de la Plana, que van ser donades d'alta posteriorment. Així mateix, s'han interposat dos denúncies per accedir al recinte de la vila en estat d'embriaguesa.

Hi ha hagut un increment de visites a la web del programa de festes, amb 30.899, un 2,51% superior al mateix període de 2016. “El 96,3% de les visites s'han realitzat des de mòbil o tableta i només un 3,7% des de l'ordinador” anota l´edil de Festes, Javier Serralvo . Un 65% dels accessos s'han produït a través de l'aplicació municipal, que ja compta amb 2.150 usuaris actius, 590 més que abans de les festes, la qual cosa suposa un increment del 38%.