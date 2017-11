L´Ajuntament de Vila-real aprova per unanimitat l´Estratègia EDUSI

El Ple extraordinari de l'Ajuntament de Vila-real ha aprovat per unanimitat l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI), que concorrerà a la tercera edició dels projectes europeus i que se centra en la consolidació del barri sociosanitari, entre altres qüestions d'interès per a la ciutat.

Aquesta convocatòria arreplega punts que “anteriorment també s'havien sol•licitat, però millorats, de manera que Vila-real opta a un total de 15 milions d'euros en global, dels quals hauria d'aportar la meitat, 7,5 milions, que servirien per a l'execució de nombroses iniciatives emmarcades en quatre blocs temàtics” explica el portaveu de l´equip de govern Javier Serralvo.

Inclusió social i lluita contra la pobresa és un dels punts en els quals se centrarà aquesta estratègia, amb projectes per a la regeneració física, econòmica i social en àrees desfavorides que arriben als 5,6 milions, distribuïts en la remodelació de l'edifici de l'antiga Cambra Agrària com a centre de promoció econòmica i suport a l’emprenedoria (1,1 milions), així com en programes d'intervenció familiar, itineraris d'inserció i programes contra la dependència per envelliment (780.000 euros) i la consolidació del barrisociosanitari, en el qual se situarien les entitats que treballen en aquest àmbit, amb un pressupost de 3,6 milions.

També es projecten 3,8 milions per al foment del patrimoni històric cultural, amb 950.000 euros per a la rehabilitació del Convent i el teatre Tagoba com a revulsius de l'activitat cultural i creativa de la ciutat, i amb 2,9 milions per a la millora de l'entorn urbà del medi ambient, concretament per a un projecte centrat en la preservació, potenciació i vinculació del riu a través d'un corredor verd.

El tercer punt se centra en l'economia baixa en carboni, per al qual s'han pressupostat 3,4 milions, que es desglossen en 2,5 milions per a mobilitat urbana sostenible i 880.000 per a eficiència energètica i energies renovables. El primer subgrup compta amb un projecte valorat en 1,1 milions, que seria la creació d'una estació que facilitaria la mobilitat dels passatgers mitjançant tren, autobús i carril bici, i amb un altre amb un cost d'1,4 milions per a la creació d'itineraris per als vianants i carrils bici. Quant a l'eficiència energètica, l'estratègia compta amb una proposta per a implantar les energies renovables i millorar l'eficiència energètica en els edificis públics i la xarxa d'enllumenat, amb un cost previst de 880.000 euros.

L'últim bloc és el relacionat amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), que projecta destinar 1,4 milions per a les TIC en administració electrònica i Smart Cities amb dos projectes. El primer, amb un cost de 820.000 euros se centra a facilitar l'accés universal a les TIC i en la lluita contra la bretxa digital i el segon, amb 640.000 euros, és el referit a la creació d'una Ciutat del Coneixement.

“En l'elaboració del projecte s'ha comptat amb els tècnics municipals i amb la participació de tots els grups polítics amb representació en l'Ajuntament, així com amb els 55 joves beneficiaris dels programes d'ocupació de la Generalitat T'Avalem Joves”, destaca Serralvo, qui espera que, en aquesta ocasió, “el Ministeri tinga en compte totes les millores realitzades i puguem aconseguir l'aprovació”.

Nova seu de Creu Rotja i el CRIS

El Ple també ha aprovat per unanimitat la proposta de modificació de l'ús de part de l’illa 482 del PGMOU per a situar la nova seu comarcal de Creu Roja i el Centre de Rehabilitació i Integració Social (CRIS) de la Fundació Manantial, punt que es va retirar en l'anterior Ple ordinari per a informar de manera detallada al CEIP Pius XII abans de donar el següent pas.