Calleja asegura que no habrá salidas de jugadores

El preparador albinegro consideró válidos a los dos porteros que tiene en nómina y desmintió la salida de alguno de ellos para incorporar a otro. "No se va a ir nadie. No vamos a firmar a Alejandro Marcano ni a nadie. Tengo dos buenos porteros y van a seguir aquí. Nadie se va a ir por decisión del club. Aquí la única decisión corresponde a los jugadores y yo les he preguntado y todos quieren quedarse", declaró.

Calleja también indicó que el club ha hablado con un médico para que se incorpore “en la mayor brevedad posible”.