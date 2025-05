Alsina en 'Espejo público' sobre la reunión de Leire Díez: "La pregunta es en nombre de quién hablaban los asistentes"

Carlos Alsina y Sussana Griso hablan sobre las numerosas entrevistas que ha proporcionado Jacobo Teijelo, el abogado que estuvo presente en la reunión que mantuvo Leire Díez junto a Alejandro Hamlyn, en la que la mujer le pedía información confidencial del jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, Antonio Balas.

Sobre las declaraciones del abogado en las cuáles menciona que alguien ha colocado dispositivos de escucha en su despacho, Alsina considera que está equivocado y apunta que "por afinar el oído yo creo que claramente la grabación no es desde el despacho, sino desde el otro lado de la conferencia", porque a Hamlyn se le escuchaba de manera nítida mientras que al resto de integrantes no.

Alsina alega que el abogado quiere poner el foco de la filtración en otras personas ajenas del partido socialista, del cual es militante Leire, porque "tiene denunciadas numerosas irregularidades que se han producido desde el interior de la UCO". "Bien está que se investigue por la UCO, pero la pregunta de la reunión es en nombre de quién hablaban los asistentes", cuenta el periodista sobre las numerosas veces en las que Díez habla de "nosotros". Añade que las explicaciones que está proporcionando Teijelo es como si fueran dos mundos diferentes a las que el resto de personas, de manera ajena, están percibiendo.

En los audios se escucha cómo Leire propone ayuda fiscal a Hamlyn a cambio de información, hecho que el letrado ha normalizado puesto que "es el procedimiento judicial a seguir". El locutor considera que no tiene sentido esta explicación porque el único que puede ofrecer tratos a la fiscalía es el abogado del representado, pero por ese entonces Teijelo no lo era porque se estaba reuniendo con el empresario como un potencial cliente.

"Si Teijelo está haciendo méritos para que este señor cambie de abogado y le contrate a él, no entiendo por que hay más gente alrededor", expone el presentador. Además, tampoco entiende por qué el licenciado permitió el paso de una periodista que "no tenía claro si conocía antes", y menos aún que si estaba proponiendo cosas disparatadas, no se le hubiera parado.

Carlos Alsina expone que el Gobierno esta vez sí tendría que dar declaraciones y aclarar lo que está sucediendo, pero comenzando desde 2024 cuando comenzó la investigación con Koldo, puesto que considera que es una información relevante.

Gallardo y los aforamientos

Sussana plantea la nueva actuación del secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que consiste en eliminar los aforamientos después de aplicárselos a él mismo tras ser procesado por tráfico de influencias por el puesto adjudicado a David Pérez. "Lo de ayer es un poco broma pesada" Alega Alsina al respecto.

Carlos Alsina considera que Gallardo debería explicar por qué tiene tanta urgencia de ser diputado autonómico, siendo que antes no tenía la necesidad y añade que "el argumento de que el PSOE necesita tener voz del parlamento autonómico" es falsa, porque "el PSOE nunca ha dejado de tener voz en el departamento de Extremadura" y alega que su partido no quería que saliera como diputado porque había veinte personas por delante de él.