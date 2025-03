Alsina en "Espejo público": "Mazón ha ha vuelto a su casilla de salida"

Petición de Sumar para los medios

Sumar pide crear una unidad para controlar la financiación pública que reciben los medios, y se cuestiona que esta medida sea una vulneración a la libertad de prensa. Cómo se castigan a diversos medios que el gobierno considera hostiles cómo no concediéndoles entrevistas, por ejemplo. Además, se discute la idea de que los ministros tengan o no la obligación de dar entrevistas a todos los medios, en la que Carlos defiende ante esta duda que "entre las obligaciones que tienen los ministros y el presidente del gobierno está el dar entrevistas a todos los medios de comunicación", sin vetar a ningún medio y asegura que él no discriminará a un invitado por el color de su partido.

Ante esta incógnita debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿Esta medida se podría considerar censura?

Nuevo acuerdo entre Mazón y Vox

Mazón abraza a Vox y hacen un nuevo acuerdo en la Comunidad Valenciana para sacar adelante los presupuestos.

Frente a esta medida, se cuestiona que el presidente autonómico ha vuelto a la casilla de salida de su candidatura de las elecciones económicas por el que hizo un flaco favor a Feijoo en sus resultados de las elecciones generales.

Carlos, preocupado, expone el que un presidente autonómico del PP abrace determinados postulados en materia migratoria, mencionando las alegres palabras del señor Garriga en las que alababa a Mazón por "no querer a ni un sólo Mena" tal y como el partido verde defiende.

Si el partido popular dice que ese es su planteamiento de siempre, y que por tanto no han cambiado ningún principio, yo he debido vivir en otro país estos últimos meses.

Griso nos invita a recordar cuando, en Julio, el partido de Feijoo rompió los pactos de gobierno que tenían con Vox en 5 comunidades porque su política migratoria era distinta.

¿No serían el PSOE y PP de ponerse de acuerdo entre ellos que tienen una visión más centrada en política migratoria?

La decisión de Putin

Trump hablará hoy con Putin por llamada telefónica sobre la posible tregua en Ucrania. Ambos comentan que, siguiendo con la línea electoral de mantener la transparencia, sería lícito hacer saber al igual que con su reunión en directo con Zelenski, lo que se hablará en la llamada y que también se difunda en directo.

"¿Debemos fiarnos de la palabra de Putin? ¿Y en caso de que acepte, será sin condiciones?"