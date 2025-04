'Serenarte' (4x4): Respirar, soltar, habitarse: una meditación guiada para volver a ti

En una sociedad que vive a contrarreloj, donde la exigencia y la velocidad marcan el ritmo de nuestros días, detenerse parece un lujo. Sin embargo, cada vez son más las voces que recuerdan la necesidad de parar, respirar y reconectar con una misma.

El nuevo capítulo del pódcast Serenarte pone el foco en una práctica tan sencilla como poderosa: la respiración consciente. A través de una meditación guiada, se invita a los oyentes a regalarse un espacio de calma, a habitar el cuerpo con suavidad y a observar la mente sin juicio. La respiración es el único proceso fisiológico que ocurre de forma automática pero que también podemos controlar.

Cuando nos sentimos ansiosos, estresados o saturados, respirar conscientemente puede convertirse en una herramienta inmediata de regulación emocional.

Este capítulo no es solo una meditación. Es una invitación. A apagar el ruido. A silenciar el piloto automático. A recordar que estar presente no es hacer más, sino ser más conscientes de lo que ya está ocurriendo. Porque quizá no podamos cambiar el ritmo del mundo… pero sí podemos cambiar cómo lo habitamos.