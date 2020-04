Radio Cuarentena (01/04/20). ¿Por qué Raúl Cimas no aplaude a las 20:00? ¡Por no espantar a los pájaros!

En la edición número 20 de Radio Cuarentena conectamos con Raúl Cimas, que pasa el confinamiento en su casa de la sierra... y que asegura que no aplaude cada tarde a las 20.00 porque no tiene vecinos... y lo único que conseguiría es espantar a los pájaros. Después hablamos con el periodista de elDiario.es Juan Luis Sánchez, que nos explica cómo organiza su medio el teletrabajo y cómo cree que lo está haciendo el Gobierno en materia comunicativa; más tarde llamamos a Carolina Jiménez, especialista en Efectos Visuales para cine, que reside y trabaja en Canadá: ¿cómo afronta su sector el parón económico? Terminamos la noche con dos mujeres. La primera es Joana Caminal, que nos explica qué es Next Door y la iniciativa #TuBarrioDesdeCasa; la segunda es la actriz Irene Ruiz, que está viajando a Nueva York desde su casa... a través de su cuenta en Instagram.