Pedro Almodóvar: "No me parece bien cómo están reaccionando las grandes empresas americanas"

'La voz humana', el primer trabajo en inglés de Pedro Almodóvar en forma de cortometraje, continúa su ronda de festivales antes de su estreno en los cines españoles, el próximo 21 de octubre. Este lunes ha pasado por el Festival de Nueva York, que se está celebrando de manera eminentemente telemática. Durante un coloquio con Tilda Swinton, la protagonista de la cinta, moderado por Eugene Hernández, el director del NYFF, el director manchego ha abordado la situación de la pandemia. Ha asegurado que durante el confinamiento llegó a odiar todos los contenidos que veía en su televisor, y después ha ofrecido su opinión sobre la estrategia de estreno adoptada por las 'majors' durante la pandemia.

"A mí no me parece bien cómo están reaccionando las grandes empresas americanas, tratando de economizar y de proteger sus productos, y no estrenarlos en el resto del mundo. Creo que animaría mucho al espectador si las grandes películas americanas, ya que no se pueden estrenar en Estados Unidos, se pusieran en Estados Unidos", decía Almodóvar. "El problema es, en España, que la gente se ha acostumbrado a ver la ficción en su televisión y no está acudiendo al cine. Eso sí es una situación muy peligrosa", concluía. "He hablado mucho, pero bueno", remataba con una sonrisa.

Consulta, bajo estas líneas, el coloquio completo en el marco del Festival de Nueva York