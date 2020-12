10 personajes míticos de Pixar que conocimos antes de que 'Soul' llegase a Disney+

El pasado 25 de diciembre llegó a Disney+ [rompiendo una larga tradición de exhibición en pantalla grande] la última película de Pixar. Se llama 'Soul', cuenta una historia oscura sobre cómo se forma el alma humana, y su protagonista es Joe Gardner, un profesor de primaria que sueña con ser músico de jazz. Antes que él, otros personajes míticos llegaron a nuestras pantallas desde la factoría de animación más importante del mundo.

1. Woody, de 'Toy Story'

El sheriff Woody, con la voz de Tom Hanks, fue el primer gran personaje mítico de Pixar | ONDA CERO

‘Toy Story’ fue el primer largometraje de Pixar. Se estrenó en 1995 pero la saga se ha mantenido viva hasta ahora. La última película, ‘Toy Story 4’, llegó a los cines en 2019 y ganó el Oscar al Mejor largometraje de animación. Aunque tiene muchos personajes destacables, si hay un juguete que sobresale por encima de todos, ese es el sheriff Woody. Para crear su imagen, Pixar se basó en la de Tone Thyne, un ex animador de Disney, y para su voz en versión original se contó con el actor Tom Hanks. Este vaquero se ganó el corazón de Andy, su dueño en la saga, y se hizo famoso por frases míticas como ‘¡Hay una serpiente en mi bota!’ o ‘¡Alguien ha envenenado el abrevadero!’. A principios de este mes de diciembre, Pixar anunciaba que en junio de 2022 habrá una nueva película de la saga, en esta ocasión centrada en el otro gran protagonista, Buzz Lightyear. Si en ‘Toy Story 2’ conocíamos el pasado de Woody, en esta ocasión conoceremos el de Buzz, ya que la película abordará la historia de cómo se convirtió en guardián del espacio.

2. Mike Wazowski, de 'Monstruos S.A.'

Mike Wazowski, el protagonista de 'Monstruos S.A.', cuenta con la voz de José Mota en la versión en castellano | ONDA CERO

‘Monstruos S.A.’ es otro de los clásicos de Pixar. La primera película se estrenó en 2001 y en 2013 llegó la precuela ‘Monstruos University’. Es prácticamente imposible no reconocer a este monstruo verde de cuerpo redondo que tiene un gran ojo en el centro y unas piernas muy delgadas. Mike Wazowski se convirtió en uno de los personajes más divertidos de Pixar gracias a su ingenio y desparpajo, aunque también a su cierta torpeza. En España también es un personaje muy reconocible gracias a su voz, ya que le dobla el cómico José Mota. En el año 2002 se estrenó un cortometraje que nos contaba la obsesión y la mala suerte] que tenía Wazowski con su coche nuevo. En ‘El coche nuevo de Mike’ vemos cómo el monstruo verde intenta impresionar a su amigo Sullivan [el otro gran protagonista de ‘Monstruos S.A.’] pero acaba sufriendo diversas catástrofes.

3. Dory, de 'Buscando a Nemo' y 'Buscando a Dory'

Fotograma de la película 'Buscando a Nemo', con el pececillo azul desmemoriado al que dan vida Ellen DeGeneres o Anabel Alonso | ONDA CERO

Este pececillo azul nos enseñó a hablar "balleno" y nos hizo partícipes de todos los problemas que le provocaban sus pérdidas de memoria a corto plazo. Apareció por primera vez en ‘Buscando a Nemo’, que se estrenó en el año 2003 y se hizo con el Oscar al Mejor largometraje de animación. El personaje de Dory marcó la película y provocó que Pixar le dedicara una película en 2016 titulada ‘Buscando a Dory’, en la que el pez se acuerda momentáneamente de que tiene familia y decide ir en su busca. Esta película se convirtió en la tercera obra multimillonaria de Disney en 2016, quedando por detrás de ‘Capitán América: Guerra Civil’ y ‘Zootopia’. La voz de Dory es una de las más reconocidas dentro del universo Pixar. En la versión original es Ellen DeGeneres, mientras que en España fue Anabel Alonso quien le puso voz.

4. Rayo McQueen, de 'Cars'

Rayo McQueen, el protagonista de la saga 'Cars' cuyo diseño estuvo plagado de curiosidades | ONDA CERO

La saga de ‘Cars’, creada por John Lasseter [también director de las dos primeras películas de ‘Toy Story’] es una de las que más ha dado de sí dentro del universo Pixar: tres películas, varias series de televisión, cortometrajes, gran variedad de merchandising… Ha sido una de las más rentables a nivel económico para el estudio de animación. Su protagonista, Rayo McQueen, acercó a los niños y niñas el mundo de las carreras de coches. Detrás de su personaje hay detalles muy curiosos. Su apellido, ‘McQueen’, es un homenaje a Glenn McQueen, animador de Pixar que falleció en 2002. El número 95, que podemos ver en un lado del coche, es un guiño a ‘Toy Story’, que como hemos mencionado arriba, se estrenó en 1995. Recientemente hemos conocido que la plataforma Disney+ presentará en otoño de 2022 una serie en la que Rayo McQueen y la grúa Mate darán la vuelta al mundo, acompañados también de personajes de películas anteriores.

5. Miguel Rivera, de 'Coco'

Miguel Rivera, el joven protagonista mexicano de la película 'Coco', junto al perro Dante | ONDA CERO

De esta lista, quizá 'Coco' sea la que guarda más semejanzas con la recién estrenada ‘Soul’. Al igual que en esta última, en ‘Coco’ se tratan temas tan trascendentales como el miedo a la muerte o lo que ocurre después de abandonar el mundo terrenal. Miguel Rivera, el protagonista de ‘Coco’, destaca por su pasión por la música, su amor hacia su bisabuela y su experiencia en la Tierra de los Muertos. Pixar se adentraba por primera vez en la cultura latinoamericana, concretamente en la de México. Una de las escenas más destacadas de la película es aquella en la que Miguel le canta a Coco la canción ‘Recuérdame’. Esta canción se llevó el Oscar, y la película fue elegida como el Mejor largometraje de animación. En Estados Unidos, fue el quinto DVD más vendido de 2018, y el sexto si hablamos del ranking de Blu-rays.

6. Carl Fredricksen, de 'Up'

Carl Fredricksen, el protagonista de 'Up', en el centro del fotograma de esta película de Pixar | ONDA CERO

‘Up’ es otra de las películas que también guarda ciertas similitudes con ‘Soul’, con la que comparte director [Peter Docter]. En ‘Up’ vimos la evolución de Carl Fredicksen, un viudo de 78 años que cumplió su sueño de volar con su casa hasta América del Sur. Aunque al principio era un personaje bastante seco y desagradable, poco a poco dejó que su corazón se ablandara y disfrutó de la compañía del pequeño Russell, un niño de 8 años cargado de vitalidad. El contraste entre ambos personajes, que acabaron desarrollando una relación similar a la de abuelo-nieto, es uno de los encantos de este largometraje. Ganó dos Oscar, dos Globos de Oro y dos Premios BAFTA. Los fans de esta historia están de enhorabuena porque más de una década después, ‘Up’ volverá a nuestras pantallas. Disney ha anunciado que en otoño de 2021 se estrenará ‘Dug Days’, una serie centrada en Dug, el divertido perro que era fan de las ardillas y que acompañó a Carl y a Russell en su primera aventura. Será Bob Peterson, codirector de ‘Up’, quien dará voz al animal.

7. WALL-E, de 'WALL-E'

WALL-E, el robot más conocido de la factoría Pixar, mira hacia el cielo sobre un montón de basura | ONDA CERO

Si tuviéramos que hablar de una película diferente a nivel argumental dentro del mundo de Pixar, esa sería ‘WALL-E’. Robots, inteligencia artificial, medioambiente, reciclaje… Todos estos temas eran el eje principal de este largometraje protagonizado por un robot de ojos saltones cuya función era la de limpiar el desastre que habían provocado los humanos en el planeta Tierra, que ya no era habitable. Una película educativa, crítica y divertida que triunfó en los Oscar, en los Globos de Oro y en los Premios BAFTA. A pesar de ser un robot, WALL-E acabó siendo un personaje muy humano que incluso se enamoraría de EVA, otro robot más moderno que estaba investigando si la Tierra podría volver a habitarse. ‘WALL-E’ es una de las películas más maduras de Pixar y probablemente una de las que menos diálogos tiene. Las imágenes hablan por sí solas y WALL-E, solo con su presencia, consigue atrapar la atención de los espectadores.

8. Mérida, de 'Brave (Indomable)'

Mérida, la princesa pelirroja de la película 'Brave (Indomable)', fue el gran personaje de animación de 2012 | ONDA CERO

‘Brave’ es quizá la película "más Disney" dentro de Pixar, ya que la protagonista, Mérida, es una princesa. Eso sí, una princesa que nada tiene que ver con sapos o príncipes azules. Su melena roja y rizada, su valentía y su manejo del arco nos enseñaron una nueva forma de ser princesa que no se había explorado en exceso hasta que llegó ‘Brave (Indomable)’ en 2012. Diseñar a Mérida no fue tarea fácil. Pixar tuvo que desarrollar un nuevo programa de software sólo para hacer el pelo de la protagonista, un proceso que duró tres años. El estudio de animación quería que el cuerpo de Mérida no tuviera nada que ver con el prototipo de cuerpo estilizado y delgado que tienen las princesas. En esta ocasión querían a una mujer que fuera fuerte y atlética, lo que también les llevó su tiempo. Detrás del personaje de Mérida se encuentra Brenda Chapman, que formó parte de la dirección del largometraje. Chapman fue la guionista de ‘El rey león’ y la primera mujer en dirigir una película de animación, que fue ‘El príncipe de Egipto’. Con ‘Brave’ consiguió el Oscar a Mejor película de animación. Fue la primera vez que una mujer se hizo con el galardón de esa categoría.

9. Remy, de 'Ratatouille'

Remy, la rata protagonista de 'Ratatouille', nos contagió la fiebre por la alta cocina desde la gran pantalla | ONDA CERO

Era difícil pensar en que una rata iba a protagonizar una película, una rata que además iba a dedicarse a la alta cocina, pero entonces llegó Remy. ‘Ratatouille’ se estrenó en 2007, pero lo cierto es que la idea original nació en 2001 de la mano de Jan Pinkava. A Pixar no le convenció el guion y decidió dejarlo en manos de Brad Bird, que más tarde también dirigiría ‘Los increíbles’. A pesar de ser un animal que despierta poco cariño, Remy se ha convertido en uno de los personajes más representativos de Pixar y nos ha dado importantes lecciones sobre el esfuerzo, el daño que hacen los prejuicios, la superación personal o la necesidad de creer en uno mismo. Ubicada en París, ‘Ratatouille’ nos muestra el lado más glamuroso de la ciudad y también el más oscuro, como su sistema de alcantarillado. Antes de hacer la película el equipo llevó a cabo un importante proceso de documentación a nivel gastronómico, en el cual se contó con la opinión de chefs de varios países del mundo. El nombre de la película hace referencia a un plato francés compuesto por hortalizas.

10. Bob Parr o Mr. Increíble, de 'Los Increíbles'

Bob Parr, o Mr. Increíble, rodeado de la familia de superhéroes de la saga 'Los Increíbles' | ONDA CERO

Si con ‘Brave’ hablábamos de romper estereotipos femeninos, con Mr. Increíble hacemos lo mismo pero en el género masculino. Nos encontramos con un hombre amable, que ama a su familia y que se ocupa de la casa porque su mujer trabaja fuera. La película ‘Los increíbles’ gozó de mucho éxito en taquilla [hasta que llegó ‘Toy Story 3’ fue la película que más recaudó durante su primer fin de semana de estreno] y también se hizo con los halagos de la crítica, que destacó la calidad de su animación y el componente humano que desprendían los personajes, algo que no siempre se aprecia en las películas de superhéroes. Ganó dos Oscar, el de Mejor película de animación y el de Mejores efectos sonoros. Catorce años después del estreno de la primera película llegó a los cines ‘Los Increíbles 2’: aunque tuvo menos éxito que la primera, siguió la misma línea de intentar romper con el mundo tradicional de superhéroes.

Bonus track. Luxo Jr.

Cartel del cortometraje 'Luxo Jr.', la primera película de Pixar, que dura poco más de minuto y medio y fue dirigida por John Lasseter en 1986 | ONDA CERO

Luxo Jr. es un pequeño flexo que se ha convertido en el símbolo de Pixar. No en vano fue el protagonista del primer corto de animación de la compañía, en 1986, que dirigió John Lasseter.