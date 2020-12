'Soul', la aproximación adulta de Pixar al alma humana, llega el día de Navidad a Disney+

Pete Docter ha sido el responsable, durante las últimas dos décadas, de algunos de los mayores éxitos de Pixar: llevan su nombre títulos como 'Monstruos S.A.', 'Up' o 'Del revés'. En este 2020, y de la mano de su co-director Kemp Powers, estrena 'Soul', una aproximación al funcionamiento del alma humana que supone un giro hacia la edad adulta -y por qué no, hacia la oscuridad sin perder de vista la esperanza- de la compañía del flexo. El argumento de 'Soul' gira en torno a la vida y a las aspiraciones de Joe Gardner, un profesor de música afroamericano que trabaja en un colegio de educación primaria, pero cuyo sueño ha sido siempre tocar en una banda de jazz. Un buen día, esa oportunidad llega mediante una audición... pero horas antes de su gran debut, un accidente dificultará su camino al escenario.

A partir de ese momento, la película abandona las calles de Nueva York para llevarnos a 'El Más Atrás' [en la versión original es 'The Great Beyond', cuya traducción literal sería "el gran más allá"], un plano onírico en el que se entremezclan las almas que se disponen a abandonar este mundo con aquellas que se entrenan para habitar los cuerpos de los seres humanos que nacen. Allí, Joe Gardner conocerá a 22, un alma rebelde de la que tendrá que hacerse cargo. En Kinótico hemos charlado con Daniel López Muñoz, diseñador de personajes en 'Soul', que se ha encargado fundamentalmente del protagonista: "No sé si la meta era que la película fuera más adulta. Si sigues la carrera de Pete Docter, cada vez se plantea temas más profundos y complejos. Evidentemente 'Soul' toca un tema muy universal y muy profundo, pero en cierta forma queríamos que también fuera un tema que los niños empezaran a reconocer y a asimilar".

La película, que antes de que azotara la pandemia por coronavirus, estaba destinada a un estreno internacional en cines, llegará este 25 de diciembre, día de Navidad, a Disney+, la plataforma de streaming propiedad de la compañía.