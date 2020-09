Johnny Depp: "Trump puede ir solito al baño, pero no puede sacarnos del miedo"

El actor visita el Festival de San Sebastián como productor de 'Crock of gold', un documental sobre Shane MacGowan, exlíder de 'The Pogues' | Más cine y series, en Kinótico

En un festival con evidente falta de estrellas hollywoodienses por culpa de la COVID-19, la presencia de Johnny Depp ha concentrado todas las miradas del domingo en San Sebastián. El actor ha viajado hasta Donostia como productor e impulsor de un documental que compite en sección oficial: 'Crock of gold, a few rounds with Shane MacGowan', dirigido por Julien Temple. La película cuenta la vida y la carrera del exlíder de la banda irlandesa 'The Pogues', al que une una antigua amistad con Depp.

En la rueda de prensa de presentación de la cinta, el protagonista de 'Piratas del Caribe' ha respondido una pregunta sobre la política americana. "Cuando veo hablar a Donald Trump me río, es buena comedia. Pero una comedia que asusta. No soy político, me importa una mierda la política", afirmaba el intérprete. "La gente ha entrado en pánico y tiene miedo. No me importa la política. Me gustaría quitarle el miedo a la gente, pero no creo que Trump sea capaz de hacerlo. Creo que es capaz de ir solito al baño. Debe tener un gran sentido del humor".