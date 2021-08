Jordi Évole: "Pau ya me había cambiado la vida, pero él no sabía que en esa última entrevista me la volvería a cambiar"

El periodista y presentador Jordi Évole hace un alto en el camino durante sus vacaciones estivales para responder a todas las cuestiones planteadas por Susana Pedreira y Rafa Cabeleira en Onda Cero.

Mucho más de lo que pido

La charla con entre los periodistas parte de Eso que tú me das, el documental que el equipo de Évole rodó veinte días antes de la muerte de Pau Donés por petición propia del cantante.

"Me quedan muy poquitos días de vida y quiero pasarlos en mi casa del Valle de Arán. Me gustaría que subieses, pudiésemos tener una charla, que la grabes y hagas con ella lo que quieras", inquirió Pau Donés.

Évole y el cantante eran viejos amigos. En 2002, cuando el periodista apenas era conocido, tuvo lugar uno de los encuentros más divertidos entre el ahora conocido entrevistador y el recién fallecido Pau Donés. Pau Donés estaba a punto de cantar su oda al optimismo, su recién publicado tema de nombre 'Bonito' en el programa de Buenafuente cuando, de repente, Évole -por entonces El Follonero- irrumpió en escena importunando a Jarabe de Palo: "En vez de Jarabe de Palo son Jarabe del mismo palo", bromeaba el catalán.

"Pau ya me había cambiado la vida, pero él no sabía que en esa última entrevista me la volvería a cambiar a nivel personal", confesaba Évole en 'Un alto en el camino'.

La marcha de Messi

Después de conversar sobre las redes sociales que Évole solo utiliza "o bien para promocionar o bien para poner alguna chorrada o bien para reírme", los tres periodistas han comentado la salida de Messi del Fútbol Club Barcelona, suceso al que Jordi, forofo del club y en particular del jugador argentino, respondía con humor: "yo lo único que pido es que me dejen hacer mi duelo. Solo pido eso".

Lo de Évole

Por último, el comunicador que continúa de vacaciones en un verano en el que se lo ha "pasado muy bien" confirmaba que a principios de octubre se emitirá un especial de su programa sobre un asunto todavía incógnito. En cualquier caso, a principios del próximo año comenzará la nueva temporada de Lo de Évole.

"Tengo mucha suerte porque solo hago diez o doce programas al año. Intentamos que sean diez joyitas, pero igualmente es un privilegio trabajar así" reconocía el periodista antes de concluir, de nuevo, recurriendo a la broma: "Mi esperanza es acabar como martes y trece, que hacían un programa al año".