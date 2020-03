Jorge Valdano: "El coronavirus parece una venganza de la naturaleza; nos recuerda que tiene más poder"

El exjugador y entrenador del Real Madrid que "al igual que todos estoy preocupado y la situación tampoco tiene precedentes". Reconoce que "en lo personal estoy tomando mis precauciones. Ya me han cancelado dos partidos del Real Madrid y además por ejemplo no he ido al gimnasio que es una de mis rutinas habituales".

Sobre las medidas tomadas en el fútbol considera que "lo más sensato es suspender los partidos", ya que "jugarlos sin público es una forma de desnaturalizar el fútbol muy grande". Además, cree que "también hay que proteger a los jugadores porque hay sudores, hay contagios y abrazos...".

En cuanto a las suspensiones de Eurocopa y otras competiciones, comenta que "puede ser una opción el aplazamiento de la Eurocopa y la Copa de África". Al final aconseja a De la Morena sobre cómo hacer un programa deportivo el domingo sin competiciones en activo.