El espectacular relato de Jorge Valdano sobre el Mundial de México de 1986

Para Jorge Valdano, lo más insultante fue cómo después "Maradona me contó en la ducha que su intención era pasarme el balón a mi pero que no pudo hacerlo por la cantidad de rivales que se le iban poniendo de por medio. . Yo en ese momento, pensé que era increíble que también hubiese podido verme a mi"".

Comenta además que "él había jugado un amistoso contra Inglaterra y había hecho una jugada parecida y el hermano le dijo que tenía que haber regateado también al portero". En su opinión, como jugador de aquel equipo, "mi reacción fue pensar que Maradona debía celebrar ese gol solo".

En ese encuentro también se produjo la famosa 'Mano de Dios'. Desde el campo, Valdano dice que "no vi la mano pero me la imaginé, me parecía imposible que hubiese llegado con la cabeza". "Cuando celebrábamos le pregunté ¿fue con la mano? y Diego me dijo luego te cuento; lo que quería era que sacásemos de centro rápido"

Uno de los puntos que destaca de ese momento es la capacidad que tiene "el cerebro de un genio en acción con esa capacidad de aprovechar tantísimas ideas".

De aquel Mundial de 1986 dice que "nos levantábamos sobre las 07:30 y después desayunábamos a las 08:00. Después nos daban una sesión de energetización y a continuación teníamos la charla técnica de Bilardo, que además era un técnico muy supersticioso que obligaba al chófer a poner dos canciones, lo que hacía que tuviera que ir mucho más despacio".

