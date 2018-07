Florentino Pérez: "No he hablado con Cristiano Ronaldo todavía"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, reconoce en El Transistor que "todavía no he hablado con Cristiano Ronaldo ". El dirigente asegura que "me he enterado de todo por un periódico y de eso no hay que sacar conclusiones" e insiste en que "el jugador tiene un contrato con una cláusula de 1.000 millones y no contemplo su marcha". En la entrevista también habla de Mbappé, De Gea y de la nueva función de Raúl en el Real Madrid.

CASO CRISTIANO RONALDO: Florentino Pérez explica que "todo esto es muy extraño porque Cristiano Ronaldo es un tío estupendo como jugador y como persona, por eso hablaré con él cuando vuelva y veremos qué pasa". El presidente reconoce que todavía no han hablado personalmente y que "lo único que sé es que se siente maltratado por el trato que se le ha dado en los medios".

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: el reelegido presidente blanco se muestra partidario de respetar la "presunción de inocencia", ya que "siempre ha hecho muy bien las cosas y tiene la misma estructura societaria que cuando jugaba en Inglaterra, donde estuvo muchos años sin problema". De todos modos, deja claro que "todos tienen que cumplir sus obligaciones fiscales y me consta que Cristiano siempre quiere cumplir". Por eso, considera que "todo debe ser una confusión que pronto se aclarará" y sostiene que "ni yo ni nadie del Real Madrid contemplamos que vaya a marcharse".

¿PAGARÍA EL REAL MADRID LA MULTA?: Florentino dice que "esa pregunta no procede", ya que "eso tampoco le gustaría a Cristiano". Además, niega que piense que "Hacienda se haya visto obligada a investigar a Ronaldo por lo que sucedió con Messi".

¿CÓMO SE ENTERÓ FLORENTINO PÉREZ DE QUE CRISTIANO QUERÍA IRSE?: Florentino Pérez cuenta que "la noticia me enteré al leer el resumen de prensa que vi la portada de A Bola", ya que "la última vez que hablé con él fue en Cardiff, charlando con normalidad después de haber hecho un gran partido".

DISCREPANCIAS CON HACIENDA: el dirigente merengue comenta que "discrepancias con Hacienda yo he tenido muchas personalmente y el Real Madrid también ha tenido muchas que luego ha ganado". En su opinión, "por tener discrepancias no pasa nada, lo malo es cuando empiezan a decir que eres un criminal y a lo mejor no has hecho nada".

CONVERSACIÓN CON ZIDANE: Pérez comenta que "he mantenido una conversación telefónica con Zidane, pero breve porque también quiero dejarle descansar en las pocas vacaciones que tiene". Señala que "comentamos el tema pero no sé si él personalmente ha llamado a Cristiano Ronaldo".

PROBLEMAS PASADOS ENTRE CRISTIANO Y FLORENTINO: El mandatario blanco comenta que "no es cierto lo que se publicó en la época en que "estaba triste", ya que "siempre hemos estado encantados con él como jugador y como persona". De hecho, dice que "nunca hemos tenido un problema con él y lo desmuestra que lo he recibido en mi despacho un montón de veces".

"NADIE NOS HA ENVIADO NINGUNA OFERTA": Florentino Pérez niega haber recibido en los últimos días alguna oferta por algún jugador de la plantilla. "No hemos recibido ninguna oferta ni por Cristiano, ni por Morata ni por James como se dice en algunos medios de comunicación". El dirigente dice que "nuestra prioridad es mantener el bloque actual y por eso no vamos a hacer movimientos".

PITIDOS EN EL BERNABÉU: el presidente blanco se muestra crítico con "ese sector que se dedica a silbar en los partidos". Considera que "ese grupo de aficionados que pitan sin ninguna razón están equivocados y lo que deben de hacer es animar y tratar a los jugadores como si fueran sus hijos". Además, advierte que "pitar a nuestros propios jugadores no va con la cultura ni los valores del Real Madrid".

SOBRE MBAPPÉ: Florentino reconoce que "le he visto jugar muy poco y de momento es jugador del Mónaco". No se atreve a decir eso de que "ha nacido para jugar en el Real Madrid", aunque no descarta hacerlo en el futuro. Sin embargo, sí que reconoce que "a Zidane le ha gustado siempre muchísimo desde hace dos años" y niega que "se intentase su fichaje, ya que era menor de 16 años y no podíamos ficharle"

¿CÓMO SE FRAGUÓ EL FICHAJE DE ASENSIO?: el reelegido presidente niega que fuese Nadal el que le recomendase el fichaje de Asensio. Asegura que "lo que sucedió fue que llamé a Rafa para que preguntara a su tío por Marco y Miguel Ángel me dio un trato genial".

"NO HEMOS HABLADO CON DE GEA": Florentino Pérez explica que "por el momento no hemos hablado con David de Gea, la última vez que hablé con él fue cuando pasó la fatalidad aquella". Además, niega que "desde la plantilla o del cuerpo técnico le hayan pedido que se quede Keylor Navas". De hecho, dice que "me encanta Keylor" y reconoce que "en el verano de 2015 no le conocía tanto como ahora". Por otro lado, descarta la incorporación de Donnarumma , ya que "no estamos a esa cosa todavía".

"ME GUSTARÍA HACER UNA BUENA DESPEDIDA A PEPE": el dirigente blanco cuenta que tiene intención de "hacer una despedida a Pepe como se merece", algo que "ya he hablado con Jorge Mendes". Además, explica que "nosotros le ofrecimos un año, que es lo que se ofrece a esa edad y el quería dos".

RETOS EN EL FUTURO: Pérez asegura que "después de haber ganado el doblete, ahora nos toca intentar ganar tres Champions seguidas y seguir ganando Ligas". Por otro lado, confirma que la renovación de Isco está prácticamente hecha para cuando vuelva a Madrid el día 10 de julio.

EL NUEVO PAPEL DE RÁÚL EN EL BERNABÉU: "Raúl acaba de llegar y quiere conocer bien el club por dentro. Con el tiempo verá muy bien lo que quiere hacer y nosotros estaremos encantados de que encuentre su acomodo en el Real Madrid". Durante la entrevista, cuenta cómo negoció con él su vuelta. Niega que "hayamos estado tirantes en alguna ocasión" y comenta que "su intención era pasar un tiempo en Nueva York por el bien de la educación de sus hijos".

SECCIÓN DE FÚTBOL FEMENINO: Florentino reconoce que "estamos trabajando para hacer una sección de fútbol femenino que se haría pensando en la formación de las niñas, nunca en hacer un megaequipo trayendo a jugadoras de Alemania y otros países". Por otro lado, descarta hacer una sección de fútbol sala.

LASO TIENE TODO PARA SEGUIR: el dirigente blanco no garantiza al 100% la continuidad de Pablo Laso como entrenador del equipo de baloncesto. Asegura que "eso no es sólo decisión mía" aunque sí que cree que "con todo lo que ha hecho, se ha ganador seguir mucho tiempo en Madrid".