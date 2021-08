Toni Roca: "El Real Madrid entiende que Tebas ha incurrido en un delito de administración desleal"

El pasado 4 de agosto, LaLiga informó del acuerdo con el acuerdo con el fondo internacional CVC para inyectar 2.700 millones de euros en la competición. Un acuerdo que han rechazado tanto el Real Madrid como el Barcelona y precisamente este martes, la entidad presidida por Florentino Pérez ha emitido un comunicado anunciando que emprenderá acciones legales contra Javier Tebas y el fondo CVC.

"Lo que pretende el Madrid es tumbar ese acuerdo entre LaLiga y el fondo de inversión por el que se le vende el 10% de esa nueva empresa que iba a crear LaLiga a cambio de esos 2700 millones y dejar sin efecto los acuerdos que pueda tomar la Asamblea de la competición este jueves. Con respecto a la querella, no se ha iniciado nada, el Real Madrid entiende que Javier Tebas ha incurrido en un delito de administración desleal", explica Toni Roca

¿Qué pasaría si este recurso prospera y el fondo ya ha repartido esta inyección económica a los clubes? "Si un juez lo tumba, los clubes deberían de devolver ese dinero que no es suyo. El Real Madrid lo que va a hacer es solicitar medidas cautelares para bloquear ese acuerdo, si los clubes se han gastado el dinero mal hecho. Habrá que ver lo que decide el juez. El Real Madrid deberá demostrar esas medidas cautelares porque en caso contrario te pueden causar daños de imposible reparación. Si no coincide esas cautelares el juez no puede declarar nulo ese acuerdo. Este es el inicio entre la guerra del Real Madrid y LaLiga que va para largo".