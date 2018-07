Keylor Navas: "En el club me han dejado claro que están contentos con mi trabajo, y yo les creo"

LOS 'SUSTITUTOS' QUE LE HAN BUSCADO EN LA PORTERÍA: Keylor asegura que “no guardo rencor a nadie por todo lo que se ha dicho sobre mí”. Asegura que “en el fútbol hay muchos intereses y siempre habrá alguien que esté con el lápiz y la hoja en blanco, apuntando todos los fallos”. Sin embargo, dice que “prefiero quedarme con la gente que cuando voy por la calle siempre me apoya y me dice que siga luchando”.

LA 'LLEGADA' DE KEPA Y OTROS PORTEROS: Keylor dice que “desde el club siempre me trasladan que cuentan conmigo y si en algún momento alguien se habla de otro portero, yo siempre lo tomo como competitividad”.

¿SE VALORA A KEYLOR EN ESPAÑA?: A raíz de las publicaciones en los medios costarriquenses de que en España no se valora a Keylor Navas, el portero reconoce “que tal vez es posible que algunas veces no se valore todo y que tal vez hayamos tenido que ganar más títulos para que se empezara a dar ese valor”.

DÍA DE ENTREVISTAS ANTES DE LA FINAL DE CHAMPIONS: “Estoy tranquilo, lo llevamos con calma porque son muchos medios a los que hay que entender, pero con el tiempo te acostumbras y tienes muy claro lo que debes decir. Al final acabas cansado pero no hay problema porque siempre te recuperas rápido”.

¿QUIÉN EDUCA EN LA PAZ DE DIOS?: Keylor comenta que “desde pequeño mi familia era creyente, pero con 19 años me invitaron a un grupo de estudio de la Biblia y a partir de ahí todas las personas del grupo nos dimos cuenta de la importancia que podía significar, tener al Señor cerca y poder hablar con él”.

¿CÓMO LLEVA LA RELIGIÓN EN UN ENTORNO FUTBOLÍSTICO?: Asegura que “la verdad que lo llevo con normalidad, si hay algo que no me gusta siempre procuro decirles que "eso no lo digan delante de mí y la al final lo respetan"".

PRIMERA FINAL DE CHAMPIONS: el portero tico dice que de la final de Milan tiene “los recuerdos cuando estaba haciendo la maleta después de dormir la siesta, con mi música cristiana de fondo”. Dice que “en ese momento se te viene a la cabeza el momento de la presentación con Florentino en el que piensas en ganar también esas Copas de Europa que ves o también en la Cibeles que siempre que paso por ahí”

SEGUNDA CHAMPIONS LEAGUE: sobre esta final en Champions en Cardiff dice que “iba escuchando música en el autobús y veía banderas del Real Madrid, de Costa Rica, veía a mi familia por ahí y eso fue motivación pura para únicamente tener el sentimiento de ganar y ganar”.

¿FAVORITOS PARA GANAR LA CHAMPIONS?: el guardameta blanco sostiene que "nosotros no nos sentimos favoritos, sabemos que tenemos un potencial muy grande pero ponerse la camiseta del Real Madrid no va a bastar para ser campeón de Copa de Europa”. Aunque sí que reconoce que "según se va a acercando el partido, tenemos más tensión unos con otros y procuramos cuidar más todo".

¿HA ESTUDIADO KEYLOR AL LIVERPOOL COMO RIVAL?: Keylor comenta que “siempre se pone atención a los detalles de la final”, aunque prefiere “no pensar que todas las jugadas pueden ser iguales porque a veces las cosas cambian y me dejo llevar más por la sensación del momento”.

¿PITOS COMO A IKER CASILLAS?: el guardameta internacional reconoce que es consciente de que algún día puede llegar a vivir la situación que vivió Iker Casillas con pitos mientras jugaba en el Santiago Bernabéu. De todos modos, dice que “en ese caso, habrá que afrontarlo y llevarlo con naturalidad”.

LA PELÍCULA BASADA EN SU VIDA: Durante la entrevista niega que el estreno de su película ‘Hombre de fé’ vaya a dar una imagen de él de cura. Asegura que “personalmente me gusta mucho esta película porque es mi vida y en ella veo la evolución y lo que Dios me ha ayudado para estar donde estoy”. Además, bromea con que “la he visto más de 20 veces” y sostiene que “únicamente se ha hecho para enseñar a los niños la Fe de un niño de un pueblo de Costa Rica que llegó al Real Madrid”.

SU VIDA EN COSTA RICA: Keylor Navas explica que “cuando voy a mi país intentamos estar en un lugar tranquilo, turnando mi familia y la de mi esposa, para ver a todos y estar bien rodeados de toda nuestra familia y amigos”. Preguntado por la opción de entrar un día en política dice que "es algo que no me lo he planteado y no está en mis planes", aunque tampoco es una opción que descarte completamente, ya que "si Dios me llama para eso, acudiré".

¿HA CAMBIADO A KEYLOR EL REAL MADRID?: Navas considera que "el Real Madrid no me ha cambiado". Asegura que "disfruto de todas las cosas que tiene el Real Madrid y de todos sus privilegios como de que te lleven las cosas", pero a la hora de la verdad "siempre intento tener los pies en La Tierra y saber que hay cosas que son provisionales porque así es la vida, hay que disfrutar los momentos pero sin perder la realidad de la vida".

¿HA IDO KEYLOR NAVAS ALGUNA VEZ EN METRO?: el portero del Real Madrid reconoce en El Transistor que “no he ido nunca en el Metro”, aunque bromea con que “tengo una foto en la puerta”. De todos modos, sí que se considera un “tipo normal que va a la compra y que muchas veces cocina para todos los que están en la casa”.

LA ACTUACIÓN DE LUCA ZIDANE: Keylor comenta que “Zizou es muy transparente y comunicó la noticia a la plantilla de que ante el Villarreal iba a jugar Luca”. Asegura que “con el estilo que tiene Zidane te das cuenta de las cosas cuando habla contigo o lo intuyes por cómo lo habla con el compañero”. Además, cuenta que “mandé un mensaje a Luca y le mandé toda la suerte del mundo”.