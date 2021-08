Fernando Roig: "No entiendo los motivos del Madrid y Barça para oponerse al acuerdo con CVC. Hay que reforzar las estructuras"

El Villarreal disputará por primera vez en su historia la Supercopa de Europa, después de proclamarse campeón de la Europa League en la pasada edición tras vencer al Manchester United en la final. Se enfrentará al Chelsea, ganador de la Champions, este miércoles en Belfast. Fernando Roig, maximo dirigente del club villarrealense no escondió la ilusión en la previa del encuentro. “Estamos muy ilusionados y con ganas de poder hacer un buen partido”, sostuvo.

Además, puso en valor el trofeo conseguido en la anterior campaña. “El partido de mañana es un premio a la temporada pasada. La Supercopa es muy bonita y muy ilusionaste. Pero para nosotros lo importante fue ganar la Europa League”.

Roig mostró su satisfacción con la renovación de Gerard Moreno hasta 2027. “Es un un jugador muy importante para nosotros. Hicimos una oferta importante para que termine su carrera en el Villarreal”, explicó. Sobre la continuidad de otro de los pilares de los amarillos, Pau Torres, puntualizó que: “El jugador está muy contento y nosotros también. Todavía tiene tres años más de contrato. Todo llegará”.

Al mismo tiempo que recordó el bonito gesto que tuvo el central al regalarle la medalla de la Europa League, ya que el presidente no pudo presenciar la final por protocolo COVID-19. “Me la dio cuando hicimos la celebración en el estadio, cuando fui a devolvérsela me dijo que me la quedase. La guardo con cariño en mi habitación”.

También defendió el acuerdo de LaLiga con CVC, confesando que no entiende la postura de Madrid y Barça. “Hay que poner a LaLiga en el mejor lugar posible. No entiendo las razones de Real Madrid y Barcelona para oponerse al acuerdo con CVC. Hay que reforzar las estructuras y poner en valor la imagen de nuestra liga. Es muy bueno para el fútbol si sabemos utilizar estos recursos para mejorar LaLiga, después de estos años con problemas por la pandemia”.