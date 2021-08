Alberto Moreno sobre Messi: "Lo voy a echar de menos como futbolista pero no como rival"

El Villarreal se encuentra a apenas dos días de una de las citas más importantes de su historia. Tras ganar la Europa League ante el Manchester United, disputarán su primera Supercopa de Europa, en la que se medirán al Chelsea, campeón de la pasada edición de la Champions League. Alberto Moreno analizó en la previa como afrontan los amarillos el choque. "Ya estamos deseando disputar esa final, confesó al mismo tiempo que explicó que han tenido "una pretemporada atípica con varios compañeros que han dado positivo por coronavirus, ha hecho que dejemos 3-4 días de entrenar. Pero el equipo está preparado para esa final, sabemos que es un gran rival. Hemos recuperado a Iborra y Moi Gómez”.

El defensor sevillano elogió la labor de preparación de los partidos de Unai Emery. "Unai estudiando a los rivales es el mejor. Llevamos unos días trabajando del Chelsea para llegar lo más preparado a esa final". También tuvo palabras para su compañero Pau Torres, uno de los jugadores que ha disputado Eurocopa y Juegos Olímpicos pero que no se perderá la Supercopa por decisión propia. “Ha llegado más delgado de Tokio", dice entre risas. "Es un grandísimo jugador, ha hecho un gran año y estoy muy contento por él. Se lo ha currado mucho. Ha llegado hoy y ha entrenado a un gran nivel", señala.

"LaLiga pierde sin jugadores como Messi"

También opinó sobre la marcha de Messi del Barça: "Es un alivio porque al final Messi decide muchos partidos de LaLiga y al no estar no puede hacernos el lío, pero igualmente LaLiga va a perder un poco. Le voy a echar de menos como futbolista pero no cómo rival. Nos enteramos de la noticia en un entrenamiento y no nos lo creíamos". Sobre otra estrella como Gerard Moreno, del que hace apenas unas horas se conocía su renovación hasta 2027, ensalzó que es una gran noticia. "Gerard es muy bueno, cada día que pasa todo lo que hace, es increíble. Mañana le daré un gran abrazo".

Además, confesó los momentos por los que pasó la pasada campaña y asegura que ha sido el título más especial de su carrera. "Esta Europa League es la que más he sentido por la lesión que sufrí a final de año y lo que me costó volver a entrenar con mis compañeros. Cuando me lesione lo único que pedía que la rodilla me respetase ya pensando en este año. Conseguí jugar al final en liga y en Europa. Cuando ganamos me paré en el campo y solo me salía llorar. Además el club se lo merecía porque es un gran club y qué mejor manera que acabar así el año".