Jaume Llopis: "La marcha de Messi es una maniobra perfecta que favorece a Florentino Pérez"

La salida de Leo Messi del conjunto azulgrana empieza a tener repercusiones en el seno de la entidad. Jaume Llopis, miembro de la Comisión Espai Barça, ha dejado su cargo pocas horas después de la rueda de prensa de despedida del 10. “He dimitido por una decepción por parte de Joan Laporta y para tener la libertad de opinar todo lo que pienso sobre el tema Messi. Para exigir el derecho que tenemos todos los socios del Barcelona a la transparencia porque en el transcurso de menos de 24 horas de firmarse la renovación todo cambio. No sabemos que pasó en esas horas con Laporta, Florentino y el fondo de inversión CVC", explicó.

Llopis, desgranó las que, según su parecer, han sido las causas de que el jugador argentino no renovase. "Aquí ha habido la influencia de la Superliga con Florentino Pérez. Laporta fue muy poco respetuoso que el día que se despide a Messi se le vea en una comida brindando con Florentino y Agnelli en el restaurante más famoso de Barcelona", lamentó.

También destacó la influencia del presidente del Real Madrid en la operación. “Ha sido una maniobra perfecta de la guerra Florentino Pérez con Tebas para el Real Madrid y aquí quien pierde es FC Barcelona porque Messi es un patrimonio del Barça que se ha perdido porque lo han echado. La deuda del Barcelona de 143 millones es porque tres jugadores, que entre sus fichas y sus contratos cuestan 1000 millones, como son Coutinho, Griezmann y Dembelé. Ahí está la deuda del Barcelona. No por culpa de Messi, Leo por cada euro que cobra genera tres”.

"Este es el episodio de crisis institucional más importante de la historia del FC Barcelona"

También expuso que las cuentas puede que no cuadren en un futuro. “A Laporta le ha convencido su nuevo CEO, que viendo los números a corto plazo han visto que se ahorraban estos millones de Messi. El FC no es una multinacional, depende a 145.000 socios y tiene un componente emocional que quizá no se ha tenido en cuenta. No se ha tenido en cuenta las pérdidas que sufrirá el FC Barcelona de orden financiero porque la Superliga veremos cuando será y mientras tanto hemos reforzado al PSG y de carambola Florentino se saldrá con la suya de que el Barça le facilite la contratación de Mbappe”, sostuvo, afirmando que la salida de Messi facilitará la llegada del jugador galo a la entidad blanca.

El profesor de la escuela de negocios IESE de la Universidad de Navarra subrayó la gravedad de la situación. “Este es el episodio de crisis institucional más importante de la historia del FC Barcelona”, asegura Llopis que pide en nombre de todos los socios de la entidad azulgrana que se les diga la verdad de lo que ha ocurrido. Además, afirma que "no se ha querido negociar más con Messi". "Se bajó la ficha al 50% y no le pidieron nada más, cortaron ahí la negociación. Y tampoco han querido negociar con CVC y CVC estaba dispuesto a dar soluciones", señala.