Tebas: "Me preocupa que Casillas diga que no hay transparecencia; por algo lo dirá"

El presidente de laLiga, Javier Tebas, valora en El Transistor cómo han sido estos casi tres meses de parón forzoso en la Liga, que ha tenido que trabajar a destajo para reinventar la competición. Reconoce que "no me da tiempo a pensar si estoy tocado o no, después de tanto tiempo. Pero ahora si se nota psicológicamente porque estamos pendientes de muchas cosas".

Reconoce que para él "fue un momento muy duro" cuando en Francia se tomó la decisión de tomar todas las competiciones.

Preguntado en lo personal por la enfermedad, asegura que "tenía respeto a que contagiarme, pero no miedo. Era peor ser asintomático y hacerlo pasar mal a los demás. Ese era el respeto que tenía". Comenta que "me hice dos pruebas. Una antes de una intervención ocular que tenía programada y otra a la vuelta al trabajo".

Tebas valora positivamente lo que ha sido esta primera jornada liguera. Eso sí, deja claro que "no me gustó el incidente de Mallorca, seguramente con público no hubiese ocurrido. Sin público era más fácil para hacer lo que hizo este personaje".

De cara al futuro, dice que "trabajamos para que no haya rebrotes. Es una posibilidad que podemos tener y es una cosa que le insisto a los clubes. Pido todavía mucha concentración y poca relajación. Pero estaremos mucho más preparados en caso de un rebrote".

Sobre la reunión del Pacto de Viana, con la secretaria de Estado para el deporte, Irene Lozano, dice que "empezamos a las 10 y acabamos a las 18:00". Considera que "si para la vuelta de la competición era necesaria una paz con la Federación, pues mi responsabilidad era estar allí y evitar confrontaciones"-

Tambien, valora el 'no' de Iker Casillas a presentarse a las elecciones de la RFEF. Comenta que "lo que me preocupa es lo que dice de que las elecciones no son transparentes y diga que se está favorenciendo a otra candidatura. Por algo lo dirá".

Del mosqueo del Real Madrid con los horarios de laLiga, definde que "son las circunstancias que se dan para cambiar el calendario" .

Tebas confirma que "laLiga empezará el 12 de septiembre y que lo más probable es que una jornada de Liga haya que hacerla en Navidad". Comenta que "el 19 de septiembre a lo mejor juegan los equipos que hayan disputados partidos europeos". Tampoco descarta que se juegue "la final de Copa del Rey un sábado y el domingo haya Liga".

También puede interesarte:

Javier Tebas confirma que LaLiga 2020/2021 comenzará el 12 de septiembre

Francia da por finalizada la temporada de fútbol y la del resto de deportes profesionales