¿Qué hace un piloto cuando se retira a los 21 años de la Fórmula 1?

Reconoce que "no me senté yo, prácticamente me sacaron del equipo en una competición, la Fórmula 1, que es el sueño de todo piloto". Recuerda que "tenía en mente un proyecto y una mejora y tuve que cambiar todo entre otras cosas porque no era feliz en un volante".

También, tuvo una experiencia en la Fórmula E dice que "fue diferente y también interesante".

Al acabar su aventura en la Fórmula 1, se dedicó a ser DJ y cuando me retiré "tenía muy claro lo que quería hacer con mi vida que es produciendo música y creándola". En este sector dice que "la competición es contra uno mismo y no contra los demás. Aquí tú haces tu propia música y la llevas a sellos discográficos".

Comenta que "al dejarlo, para mí era muy difícil ver a toda esa gente compitiendo y que yo no iba a poder hacerlo. Y para todo esto necesitas tiempo para asumirlo y convertirte en otra persona con la misma fuerza, ganas y hambre que se pase a otro lugar".