Pitu Abelardo y Esteban Suárez analizan en El transistor el derbi asturiano

El ex entrenador del Sporting, Pitu Abelardo y el ex portero del Oviedo, Esteban Suárez, hablan en El transistor del derbi asturiano que se debutará el domingo y destacan cuál es el mejor recuerdo que tienen de los derbis. Además, el técnico asegura que ahora que se está tomando un tiempo de descanso, está disfrutando más de su familia y del fútbol, "cuando no entrenas lo disfrutas mucho más", comenta. Reconoce que sí que ha hablado con el Leganés y comenta que le "encantaría volver al Sporting, pero no como entrenador". Por otro lado Esteban recuerda cómo le recibió Pitu en la Selección, "me acogió de una manera espectacular".