Aperribay, presidente de la Real: "Depende de Odegaard y del Real Madrid, pero creo que seguirá la próxima temporada"

ENTREVISTA EN EL TRANSISTOR

En El Transistor José Ramón de la Morena entrevista al presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, que lamenta "no poder celebrar como se merece" la clasificación en Europa por la Covid-19. Aperribay ha comentado la posible renovación de Martin Odegaard y además lamenta también su sanción: "Me dolió mucho la sanción, lo hice mal y me equivoqué".