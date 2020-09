Esteban Granero: "Estoy convencido de que el Marbella puede subir a Primera, la mirada está puesta ahí"

Esteban Granero habla de su nueva etapa como jugador del Marbella en Segunda B. "Tengo 33 años, pero me queda cuerda para rato", confiesa en El Transistor, donde también ha hablado de su proyecto en Olocip, compañía de inteligencia artificial aplicada al deporte.

"Tengo 33 años y todavía me queda cuerda", ha dicho Esteban Granero en El Transistor, donde ha hablado de su nuevo reto en el Marbella, en Segunda B: "Estoy convencido de que, en un largo camino, la mirada está puesta en Primera. Hay que dar pequeños pasos, pero hacia adelante. Si no, no estaría aquí".

Sobre su adaptación a la Segunda B, ha reconocido que "son campos diferentes": "Aunque el fútbol tiene unas reglas que se conservan en Segunda B y uno intenta sacar ventaja de manera muy parecida a lo que hacía en Primera. Pienso que no es tan diferente, hay jugadores y entrenadores muy buenos y todos competimos con las mismas armas. Uno aprende que el fútbol es amplio y hay gente buena en todos los sitios".

Además, también ha hablado de Olocip, empresa de inteligencia artifical aplicada al deporte de la que es consejero delegado: "El de James, por ejemplo, es un caso muy concreto que va a otra liga muy diferente, con otro rol y otros compañeros. Ahora somos más de 20, de los cuales la mayoría son científicos que están en Madrid".