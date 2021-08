Edu García: "Radioestadio va a ser el programa de todos los equipos"

LEER MÁS El periodista Edu García se incorpora a Onda Cero para presentar ‘Radioestadio’ la próxima temporada

El día antes a su debut al frente de Radioestadio, el periodista Edu García se pasa por El Transistor para hablar como afronta ese gran momento. "No soy persona de nervios pero el gusanillo si se ha despertado porque ya se acerca el día. Estoy con la ilusión de volver otra vez al lugar donde me salieron los dientes", cuenta.

Edu regresa, de esta manera, a Onda Cero, donde se forjó de 1994 al 2000, demostrando ya entonces tener un gran sentido del show radiofónico al frente de ‘Radioestadio’, siendo ahora una de las voces más reconocidas de la radio deportiva. "No soy novato, ya hice Radioestadio. He evolucionado, la idea de radio que yo tengo metida dentro es donde el deporte le de al oyente español ganas de pasarlo bien y cuando su equipo palma seamos suficiente recurso para que se le pase enseguida. Onda Cero tiene una magnífica redacción de deportes. Edu García tiene detrás una camiseta donde pone engranaje, no pone nada más", cuenta.

Además, le hace una promesa a los oyentes: "Va a ser la radio de todos los equipos. Sabemos de la importancia y peso de Real Madrid, Atlético y Barcelona pero hay que comprometerse con el resto de equipos. Vamos a incrementar el nivel de trabajo, implicación, innovación y atrevimiento", resalta y añade que su objetivo es que Radioestadio "sea el orgullo del deporte".

Y le manda un mensaje a los más jóvenes. "Con la edad y experiencia se me ha desarrollado el saber escuchar. Podemos adecuar lo que quiere una persona joven a un señor más mayor. Al joven hay que decirle incorpórate siéntate parte de esto porque siempre te va a dar cavidad este tipo de programas y se van a divertir".

Trayectoria profesional

Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, Edu García se incorpora a Onda Cero después de haber sido director de Radio Marca durante los últimos cinco años. Sus inicios profesionales tuvieron lugar en la emisora autonómica Onda Madrid, desde donde pronto pegó el salto a Onda Cero. Allí llegó a estar al frente de ‘Radioestadio’. Tiempo después pasó a Cope y, posteriormente, a Radio Marca, donde compatibilizó la labor de director editorial con la presentación del programa ‘Marcador’.