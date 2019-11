Carvajal: "Parece que todo lo que hace Bale está mal, lo importante es que nos ayude a ganar títulos"

GARETH BALE: "Ha llegado a plazos para poder entrenar con el grupo esta semana y justo ha llegado la convocatorias con la Selección. Al final, así es y ha tomado sus decisiones". Además, dice que "es un chico tímido pero tenemos comunicación y más nosotros que jugamos en la misma banda". Además, dice que "yo no soy nadie para aconsejar a Bale, es mayorcito para tomar sus decisiones".

EIBAR: "Fuimos a por el partido desde el principio y la verdad que todo salió bastante bien. El año pasado perdimos 3-0".

¿FUTURO CAPITÁN?: "Siento el Madrid como parte de mi vida, ojalá pueda ser algún día un buen capitán"

SU MALA ACTUACIÓN ANTE EL BETIS: "Ese día me fui a casa con mucha rabia porque sabía que no había jugado nada bien. No estuve acerado pero lo importante es saber pasar página".

EL PARTIDO DE MALLORCA: "A nivel colectivo nos marcó mucho ese partidos. Queríamos aprovechar el margen y a partir de ahí el equipo ha ido dando otra imagen".

ODRIOZOLA: "Siempre me he llevado bien con los compañeros con los que compito por el puesto... ahora Odriozola, antes Arbeloa, Danilo...nunca te alegras de un mal partido de un compañero".

¿SÓLO HABLAN EN LA SELECCIÓN?: "La verdad que eso se lo tienes que preguntar a nuestro departamento de prensa. Nos intentan proteger lo máximo posible y la preocupación esa esa. Protegernos y que no nos distraigamos".