Casemiro: "Hablo con Neymar casi todos los días; lo quería en el Real Madrid"

El centrocampista del Real Madrid, Carlos Henrique Casemiro , muestra en El Transistor su lado más personal, en el que hablo con Neymar casi todos los días” o su ritual antes de los partidos, donde “pido a Dios que no haya ningún lesionado en el campo”. También se deshace en elogios hacia Zidane, “el mejor entrenador que podemos tener” y deja claro que “estamos obligados a no caer ante el City”.

Durante la entrevista con José Ramón de la Morena, Casemiro cuenta cómo es su relación de amistad con Neymar. “Hablo con él casi todos los días, y la verdad que yo prefería que estuviera con nosotros en el Real Madrid”. Comparado con Mbappé, dice que “son dos jugadores explosivos y totalmente diferentes”.

Casemiro recuerda en Onda Cero lo que sufrió en la lejanía viendo a perder a su equipo 3-7 ante el Atlético de Madrid en pretemporada. Tenía organizado un viaje a EuroDisney con su hija pero “entendí que no podía estar de vacaciones viendo al equipo así”. Por eso, cuenta que “le dije a mi hija que papá tenía un problema en el trabajo y aunque no era el jugador que podía cambiar todo, decidí regresar”.

Una de las razones por las que tomó esa decisión es porque en su equipo siempre tiene que ganar. Por eso, señala que “ante el Manchester City estamos obligados a pasar siempre”. Además, lanza un mensaje a toda la plantilla blanca, a la que advierte el modelo de gestión que tiene Zizou de la plantilla, por lo que “todos los jugadores tienen que estar preparados para el duelo ante el City”.

Además, sobre su papel de referente en el Real Madrid dice que "¿Referente en el Madrid? Creo que todos somos importantes; yo lo que quiero es seguir jugando y disfrutando. Me siento importante porque creo que soy de los tres que tiene más minutos esta temporada" y deja claro que "mi mejor gol es el balón que robo en el centro del campo".

Rezo antes de los partidos

En los micrófonos de Onda Cero, Casemiro se sincera y cuenta su relación personal con su Dios, al que “rezo antes de todos los partidos y también todos los días. Lo único que pido es que no se lesione nadie en el campo y que las cosas salgan todas bien. Me dirijo a mi Dios”.

El número ‘14’ en la espalda

Casemiro, futbolista del Real Madrid, confiesa a De la Morena por qué lleva el número 14 en la espalda. Asegura que “lo llevo por Xabi Alonso y Guti, dos jugadores que hicieron historia en este club”.

Zidane

Para Casemiro, “es un honor tener a Zinedine Zidane en el vestuario”. Considera que “sabe hablar muy bien con el jugador y para nosotros lo mejor que puede pasar es tenerle de entrenador”. Además, se ríe de todos aquellos que dicen que el éxito es por una flor, ya que a su juicio “ha cambiado este club y sigue haciendo historia en él.

Objetivo para la temporada

Preguntado, entre la posibilidad de ganar la Liga o la Champions, el brasileño reconoce que "el valor de la Liga, que es la competición de todo el año". Aunque, si tuviera que quedarse con una de las dos, deja muy claro que "lo que me gustaría ganar es la Champions League".

Durante la entrevista, también destaca el nivel de su compañero Fede Valverde, del que dice que "está creciendo muchísimo. Le encanta aprender y tenemos el mejor ‘8’ del mundo para muchos años". También ve "con buenos ojos la posible vuelta de Martin Odegaard, que "está demostrando que es un gran jugador" y no tiene ninguna duda de que "Vinicius triunfará en el Real Madrid".

También, habla muy positivamente de todos los entrenadores que ha tenido en el Real Madrid. "De todos he aprendido algo, de Ancelotti, de Mourinho... de Lopetegui". Del hoy entrenador del Sevilla, comenta que "es una grandísima persona que no triunfó en el Real Madrid porque el fútbol está hecho de resultados y si no salen bien, la decisión más fácil es cambiar de entrenador".

Bale

Casemiro se declara un defensor de Gareth Bale y sobre las salidas de Gareth Bale en el minuto 82 de los partidos, dice que "en el vestuario sólo vemos las cosas buenas de Bale y no estamos pendientes de las otras cosas".

