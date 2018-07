Casemiro: "A Neymar todavía le quedan muchos años para llegar al nivel de Cristiano"

Durante la entrevista con José Ramón de la Morena, Casemiro no cree que él en el Real Madrid esté desempeñando ese papel de ‘primo de zumosol’, ya que en su opinión "esa la labor la llevan otros jugadores como Cristiano Ronaldo o Gareth Bale”.

SU LESIÓN: “Es un tema complicado porque me duele mucho pero no puedo hacer nada.” Además, cuenta en Onda Cero que para no perder la buena condición física que adquirió en la pretemporada está haciendo “mucho trabajo en la piscina”. Por eso no se pone fecha para volver, pero tampoco descarta jugar contra el Atlético el próximo 20 de Noviembre en el Vicente Calderón.

EL ESTADO ANÍMICO DE SERGIO RAMOS: “Me ha sorprendido porque le he visto con ganas de salir adelante y volver a los terrenos de juego”.

SOBRE JULEN LOPETEGUI: “Le tuve en el Oporto y me encanta ver jugar a sus equipos porque como entrenador tiene una gran capacidad para sacar lo mejor de cada jugador”. Además, pide “paciencia” a la afición española porque a su juicio "es un grandísimo técnico".

NEYMAR: Para Casemiro, el ‘11’ del Barça “lo está haciendo francamente bien”. Asegura que lo ve más “como un compañero que como un rival” y considera que “todavía tiene mucho que hacer para igualar lo que ha conseguido Cristiano Ronaldo”. De hecho, no tiene ninguna duda de que este año "el Balón de Oro será para Cristiano Ronaldo".

JUGAR DE CENTRAL: el centrocampista reconoce que su posición preferida es la ‘5’, que es en la que "me siento más cómodo". Sin embargo dice que “no tendría ningún impedimento de jugar de defensa porque lo que quiero al final es jugar siempre” y cree que en su puesto "los mejores jugadores son Gabi, Xabi Alonso y Busquets".

ZIDANE COMO ENTRENADOR: el brasileño señala que “cuando llegó empecé a no jugar los partidos”. Sin embargo, dice que “supo gestionar muy bien mi suplencia porque me dijo que tendría mi oportunidad”. Además, sostiene que una de las cosas que más definen a Zidane es que antes fue futbolista, lo que le permite hablar con cada jugador como si todavía él lo fuera, y con el grupo como un gran entrenador que es”.

EL MEJOR MADRIDISTA TÉCNICAMENTE: Casemiro comenta que “es difícil decantarse por uno porque la calidad que hay en el Real Madrid es inmensa”. Pero si tuviese que decantase por uno, ese jugador sería Marcelo. Además, reconoce que “el Madrid no juega igual con Casemiro que sin él”, pero no cree que “la esencia del juego sea diferente cuando él no está”.