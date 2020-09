Camacho y su etapa en el banquillo del Real Madrid: "Cuando pillé a los Galácticos, ya habían bajado a la tierra"

José Antonio Camacho también ha desvelado en El Transistor una charla con Jorge Valdano cuando el técnico murciano llegó al banquillo del Real Madrid: "Valdano no me echó, pero me dejó sentenciado. Me dijo que iba a durar poco".

José Antonio Camacho habló en El Transistor de su etapa como entrenador del Real Madrid: "A mí no me desbordó ningún galáctico, desbordaron al equipo. Cuando yo los pillé ya no eran galácticos, ya habían bajado a la tierra. Esto pasa como en todo, si me dejasen yo estaría jugando todavía, pero no tengo condiciones".

En este sentido, reveló una conversación con Jorge Valdano al poco de llegar al club blanco: "Pasé al despacho a verle y me dijo 'yo creo que tú vas a durar menos que yo'. Él se fue a la semana y yo me fui un poco después".

Además, admite que los jugadores del Real Madrid no tenían las mismas condiciones que años anteriores: "Esos jugadores no eran lo mismo que hace varios años".