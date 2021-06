La despedida de Cerezo y Gil Marín a De La Morena: "Sabes que no has sido uno más"

Sentados en el Banquillo del Wanda Metropolitano, Enrique Cerezo y Miguel Ángel Marín charlaron largo y tendido con José Ramón De La Morena en su programa de despedida, el más especial de su carrera.

Los dos dirigentes del Atlético de Madrid coincidieron en ensalzar la figura del periodista. "Eres una buena persona, un gran profesional y estoy encantado de haber estado contigo esta noche para cerrar este programa”, dijo el presidente.

“No eres uno más, eres un referente de la radio con una fuerza brutal. Creo que haces lo correcto en dejar esta vida para dedicarte a la tuya. Yo igual sigo el mismo camino", añadió Gil Marín.

Además, se acordó de su padre Jesús Gil en una noche tan especial: "Echo de menos a mi padre todos los días. Él se lamentó que un proceso judicial dejara todo como lo dejó. A él le costó la vida. Creo que estaría más que contento del trabajo que hemos hecho. Su proceso judicial lo pagamos todos, el primero él. Nos costó mucho volver a poner el club a competir".

Gil Marín resaltó algunas de sus manías durante los partidos del Atleti, del que reconoce que no los ve "por el peso de responsabilidad", y recordó algunas anécdotas. "Un amigo iba a ver el papa y le di una camiseta del Atlético de Madrid para que la bendijera. Me la trajo firmada. Creo que algo tuvo que ver con el fallo de Sergi Guardiola que terminó en el gol de Luis Suárez contra el Valladolid. El día que ganamos la Liga en el Camp Nou me pilló en el AVE. Solo estábamos el revisor y yo. No quería saber nada. Encendí el teléfono pensando que íbamos 1-0 perdiendo y vi 1-1 en el 90. Hasta el pitido final no pude respirar", cuenta.

"Seguro que si el Atleti necesitara el nuevo Bernabéu nos lo dejarían"

Enrique Cerezo comentó sobre la posibilidad de ceder el Wanda Metropolitano al Real Madrid en el caso de que el templo blanco no estuviese listo para acoger partidos al inicio de la Liga: “No les hace falta. Pero a un vecino si necesita algo hay que ayudarle, seguro que si nosotros necesitamos el nuevo Bernabéu nos lo dejarían”. El presidente del Atleti también rememoró como entró en la entidad colchonera: “Yo tenía un vídeo club en Madrid y un día aparecieron por allí unos jugadores del Atleti que me metieron

Superliga

Otro de los temas que no pasó desapercibido fue Superliga. “Es una competición con un formato con unos clubes protegidos. Sin los clubes de la Premier y la Bundesliga no tiene sentido. A corto plazo no tiene viabilidad. Se explicó mal, la idea era regular la gestión de derecho a través de los clubes. UEFA gestiona nuestros derechos y la idea era acercarnos a UEFA para ser los dueños de nuestro futuro. Limitar solo a cinco equipos los no protegidos, no lo compartíamos. Nosotros aceptamos siempre que estuvieran la totalidad de clubes fundadores, en cuanto salieron los ingleses comunicamos que no formalizábamos la adhesión", dijeron.