Las palabras de despedida de Koke a José Ramón de la Morena

Uno de los grandes protagonistas de este Atlético de Madrid, su capitán, Koke Resurrección, ha querido despedirse también de José Ramón de la Morena, que cierra un ciclo de cuatro décadas ininterrumpidas en la radio, al que le ha dado la "enhorabuena" por toda su trayectoria. "Gracias por todo lo que hecho con tu trabajo".

Desde San Petersburgo, donde la selección española jugará este viernes los cuartos de final de la Eurocopa ante Suiza, Koke asegura estar "tranquilo" y con "ilusión" de afrontar esta eliminatoria.

"Siempre tienes la ilusión de venir a la Selección, llevaba dos años sin estar convocado y siempre se lo dije al entrenador que yo pensaba en ayudar desde donde me tocase. Es un honor estar aquí y poder defender a mi país y esperemos que sean muchos años más. Pero paso a paso y ahora centrarnos en el partido del viernes que tenemos muchas ganas de seguir avanzando", añade.

De la Morena y Koke recuerdan los inicios del centrocampista en el Atlético de Madrid, donde se perdió en dos ocasiones el torneo de Brunete. "Tuve dos oportunidades de ir pero no pude, una por lesión y la otra porque no me convocaron. Lo pasé mal porque era un chaval pero son momentos que hay que pasar. No pude estar en esos torneos pero he hecho una carrera muy larga en el Atleti", cuenta.

Koke ha pasado por todas las categorías de la entidad rojiblanca hasta convertirse en capitán, algo que reconoce que "cuesta muchísimo" por todo el sacrificio y esfuerzo que eso conlleva. "Dejas de lado planes con amigos, muchos viajes en autobús, metro, horas perdidas pero ha merecido la pena. El esfuerzo tiene su recompensa", subraya.

Además, destaca la responsabilidad que supone llevar el brazalete de capitán. "No solo tienes que comportarte bien dentro del campo, sino también fuera. Hay que llevar los valores del Atleti tanto dentro como fuera".

¿Mejor consejo que has recibido como capitán?

"Me quedo con dos consejos, uno que me dio Godín, que me dijo que fuese yo mismo, que no cambiara como persona por llevar el brazalete, y con otro de Gabi que me dijo que pensara en jugar, que es lo más importante y no en otras cosas. Esos dos consejos me han ayudado mucho para ser la persona que soy hoy en día y para seguir trabajando y ayudar al equipo", explica Koke.

Mejor recuerdo en el Wanda Metropolitano y en el Calderón.

"Del Calderón me quedo con la noche de Champions que eliminamos al Barcelona en 2014 y la noche contra el Madrid, aunque nos eliminaron en semifinales. Para mí fueron dos de las mejores noches que he vivido en el estadio por la gente y todo lo que se generó. En el Wanda llevamos poco tiempo pero hay partidos de Champions y liga que marcan sobre todo por el con el ambiente. También el día que eliminamos al Arsenal y pasamos a la final de la Europa League. Se han vivido noches muy bonitas en los dos estadios pero esos esos momentos son especiales para mí", finaliza Koke.