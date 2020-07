Ander Herrera: "No veo ni a Neymar ni Mbappé en el Madrid; están muy implicados en el PSG"

Preguntado por la posibilidad del volver al Athletic, dice que "hablé con Alkorta y si vuelvo a España mi idea es hacerlo al Zaragoza. En Bilbao tuve una increíble experiencia de tres años pero ahora quiero disfrutar de una experiencia increíble en uno de los mejores equipos del mundo como es el PSG".

Entre Neymar y Mbappé dice que "hablo más con 'Ney' porque por su paso por la Liga habla más en español". Sin embargo, dice que Kylian se está intentando soltar con el español y también tengo muchísimo trato con él". De posibles salidas de cualquiera de ellos cree que "es complicado por la situación global y también porque están superimplicados".

En su opinión, en Francia se precipitaron suspendiendo laLiga y considera que "por eso saldremos en desventaja para la Champions League".

Ander se declara un sufridor del Zaragoza. De hecho, comenta que "todavía me estoy recuperando del partido del Zaragoza, cada día sufro más porque las sensaciones no son buenas, me cuesta ser optimista ahora mismo"