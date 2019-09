Así ha sido el estreno del programa. Empezamos nuestro Surtido de Ibéricos con una selección para todos los públicos. Bueno... no del todo. Pedro Sánchez visita "Tu jeta me suena". Entrevistamos al centro de la noticia: El cuñao de Lopetegui. Leo Harlem nos cuenta cosas que a un ibérico no le pasan. La Terremoto de Alcorcón nos trae la opinión del mismísimo Freddie Mercury sobre su película. Miguel Lago habla de las Redes sociales mientras los abogados se frotan las manos. Raphael cantando "Hola Don Pepito" y el gran Aless Gibaja nos da consejos para el fin de semana. Este el primer surtido de ibéricos. ¡A morderlo!