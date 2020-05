Jordi Évole: "Lo que está haciendo la sociedad española es muy meritorio. Cuando toca, nos ponemos serios y disciplinados"

Hablamos con el presentador de LaSexta, Jordi Évole, que ha estado emitiendo programas por el confinamiento, y ahora ha vuelto a emitir los que tenía preparados para antes de la pandemia. El último que se emitió fue el de Sandro Rosell, en el que el expresidente del Barcelona insinuaba que se podría haber actuado contra él deliberadamente. "No sé si tiene razón con la teoría de la conspiración pero es muy raro". Sus últimos programas emitidos antes del confinamiento han sido en cárceles. “Me he acostumbrado a ella” relata, “tienes la sensación de encierro, pero una vez que lo has hecho varias veces, te acostumbras”.

En cuanto al coronavirus, afirma que “esto va para largo”. No ha querido perder la oportunidad para alabar a los ciudadanos. “Lo que está haciendo la sociedad española es muy meritorio”. “Cuando toca ponerse serios y disciplinarios, somos serios y disciplinarios”. En cuanto a cómo afecta a la televisión, reconoce que "tenemos la necesidad de pasar la fase de confinamiento y de que la tele vuelva a ser la tele".