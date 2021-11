Tertulia: ¿Tiene derecho un club a pedir cuentas a los jugadores por lo que hacen en su tiempo libre?

El Barça ha anunciado esta tarde de martes que acepta la renuncia como secretario técnico de Ramon Planes, quien pidió abandonar el cargo la semana pasada tras confirmarse la llegada de Xavi Hernández al banquillo azulgrana.

A pesar de que su contrato finalizaba el 30 de junio de 2022, Planes ha querido adelantar su salida con la intención de tener suficiente tiempo para concretar su futuro con otro club. Hablamos de su labor de la que Alfredo Martínez destaca las llegadas de Pedri y Araujo. Esta salida revitaliza la figura de Jordi Cruyff.

Xavi ha decidido concentrar a los futbolistas antes de los partidos. Algo que no ocurría desde la época del Tata Martino. "¿Concentrar a los jugadores el día de partido? Hombre, me parece lo más coherente. Es de los pocos clubes que no lo hacían". Alfredo señala en cambio que "el mejor Barça de la historia con Guardiola no se concentraba".

Piqué ha explicado que canceló su entrevista por no pedir permiso a Xavi tras las normas que impuso el entrenador. "Estoy alucinando con esto de las normas. Todos los clubs tienen un reglamento interno", asegura Enrique Ortego. "A mí me parece que no es razonable pedir cuentas a los jugadores por lo que hacen en su tiempo libre", señala Misterchip.

Y el asunto de Gareth Bale. "Lo de Bale es como si Ferrán hubiera llegado recuperado, le convoca España y se lesiona", reflexiona Misterchip que cree que esto no es muy criticable. Le responde Edu Pidal: "Pero Ferrán nunca ha sacado una pancarta que pusiera Spain, Golf, City. Lo correcto era no forzar después de dos entrenamientos", pero le responde Misterchip "pero cómo no va a forzar con la posibilidad de meter a un país como Gales en un Mundial".