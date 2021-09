Tertulia: ¿En qué mejora la gestión de Ancelotti a la de Zidane?

El gran inicio del Real Madrid en Liga está haciendo olvidar a Zinedine Zidane. Lo debatimos en la tertulia y sale algún ejemplo como el de Vinicius. El brasileño con Zidane, opina Eu Pidal, estaba muy presionado cuando jugaba porque sentía que tenía que demostrar mucho en poco tiempo. Escuchamos al técnico italiano que valora muy positivamente la participación de los menos habituales como Asensio, Isco o Luka Jovic.

En cuanto a la actuación de Alberola Rojas no encuentran explicación a por qué no ha pitado penalti de Nacho sobre Hoppe y el que ha recibido Rodrygo en la segunda parte. Y por qué el VAR no le ha llamado para que lo vea en la pantalla.

También escuchamos la rajada del técnico del Elche Fran Escribá, contra el colegiado. En su opinión ha perdonado la expulsión al jugador del Villarreal, Pedraza. Habla de mala fe y que a partir de ahí el partido es una mentira. Por declaraciones menos encendidas ha habido sanciones. Habrá que estar pendientes del comité.

El análisis de Segurola

Santi Segurola reconoce que ha disfrutado con el juego del Real Madrid y valora que el once que ha sacado hoy tenía poco más de 24 años de media de edad. Celebra el partido de Asensio: "Partidos como el de hoy son buenos para que juegue de 8. Como no tenía mucho trabajo ha hecho lo que mejor sabe, llegar y se ha quitado esa camisa de fuerza que supone jugar en banda para un jugador que no es de banda". Debatimos si recuperará su mejor versión después de esta inyección de confianza. "Asensio no es titular y no lo va a ser. Pero partidos como este hacen que entre en dinámica. No ha sido regular y ha estado por debajo de lo que se esperaba de él. Y el Real Madrid exige que aprietes", dice Santi Segurola.

"A Benzemá le veo igual de ligero, con tanta calidad como siempre y absolutamente convencido de que es el líder del equipo. Físicamente no está nada decaído pese a tener 34 años", opina Segurola. Y damos un dato, el mejor puesto de Benzemá en un balón de oro es el decimosexto. Este año debería mejorar.