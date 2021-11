Tertulia: "No lo va a hacer pero, ¿Debería España protegerse más ante Suecia?"

Hablamos del juego de España. Luis Enrique repite que no sabemos jugar a otra cosa. Apunta Misterchip que "debería decir no sé jugar a otra cosa. Porque hay jugadores del Valencia, del Athletic, del Atlético que sí saben jugar a otras cosas. Y no pido que sea más defensiva, pero sí que cuando vamos con ventaja podamos controlar un poco más los partidos".

Enrique Ortego lo que ve peligroso en Suecia es que ante rivales grandes juega mejor que ante lo que son favoritos. "Va a Georgia y a Grecia y pierde porque no sabe atacar. Sin embargo, contra España hacen buenos partidos porque sí defienden bien". Alejandro Romero considera que España debe seguir jugando como hasta ahora. "Un equipo con personalidad propia no debe cambiar en función del rival. La mejor manera de protegerte es tener el balón". Opina Fernando Burgos, en contra, que no se puede ser un talibán del estilo.

Además comentamos dos situaciones complicadas. La del Kun Agüero al que se le complica su vuelta al fútbol y la del Extremadura que no viaja a Riazor por los impagos a la plantilla.