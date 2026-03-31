ENTREVISTA EN RADIOESTADIO NOCHE

Diego Barcala: "Explico por qué el Real Madrid ha llegado a lo que es hoy a través de 10 goles"

Diego Barcala Pérez, director de la revista 'Líbero', periodista y escritor, se ha pasado este lunes por los micrófonos de Radioestadio Noche para presentarnos su nuevo libro 'Una breve historia del Real Madrid en 10 goles', con prólogo de Jorge Valdano, una recopilación de historias que explican cómo se puede asociar cualquier suceso histórico de los últimos 125 años con una victoria blanca.

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