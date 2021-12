Tertulia: ¿Debería haberse repetido el sorteo solo a partir del error?

"En errores de este tipo la gente se queja cuando le va mal. Este sorteo estaba condenado a repetirse. Si no le tocaba a uno el Bayern, le tocaba a otro y se hubiera quejado", comenta Misterchip que explica lo del error del software:

"Hay mucha gente que no entiende lo del software. Hay que controlar tres parámetros. Que no coincidan los primeros de grupo, eso se resuelve metiendo a cada uno en un bombo. El segundo criterio es que no coincidan del mismo país y el tercero que no coincidan del mismo grupo. El software sirve para que no haya un punto de no retorno. Lo que no puedo entender es como un software se ha equivocado en una cosa tan sencilla".

En lo deportivo, Gerard López considera que el Real Madrid es favorito: "Hoy me parece favorito el Real Madrid. El PSG es un equipo que se rompe. Como equipo me parece más completo el Real Madrid pero todavía quedan dos meses. Yo creo que el sorteo se debería haber seguido desde el error. No es mafia pero sí una chapuza".

Partidazo es, y en ese sentido Misterchip la tira con ironía: "¿No quieres Superliga? Pues toma PSG. Y le dejas el Benfica a otro. Eso es lo que quería el Real Madrid, rivales duros".

El gran deseo de Laporta

"Laporta cree que la piedra angular de su proyecto es Haaland y lo va a intentar", señala Alfredo Martínez a lo que responde Edu Pidal que lo ve como una nueva cortina de humo de Laporta para desviar la atención. Látigo Serrano considera que la foto de Laporta con Raiola es un triunfo pase lo que pase.