¿Incurrió el Real Madrid en alineación indebida con Mastantuono?: "Los filiales están para lo que están"

Franco Mastantuono ha debutado este martes en LaLiga como jugador del Real Madrid a sus 18 años. Con una gran proyección y como uno de los fichajes más ilusionantes de la temporada para el madridismo, el argentino ha tenido los primeros minutos oficiales con la camiseta blanca que no han estado exentos de polémica.

El jugador saltó al campo con el dorsal 30 a la espalda, de filial, a pesar de ser presentado y fichado como jugador del primer equipo, algo que ha denunciado Miguel Ángel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE), que señala que con este hecho se podría haber producido un fraude ley y, por tanto, una posible alineación indebida. Algo por lo que Osasuna ha decidido no tomar medidas.

"La norma de filiales y equipos dependientes permite que un jugador filiar participe en el primer equipo pero con condicionantes, y uno de ellos es que los filiales pueden despuntar y jugar en el primer equipo pero no un jugador que ha sido presentado como jugador del primer equipo tener una ficha de filial. Es una práctica habitual y que se ha hecho en otros equipos, pero no está respetando la norma, hay mala fe".

Una opinión que se contrapone a la de Miguel García Caba, abogado especializado en Derecho Administrativo y Deportivo: "Desde un punto de vista estrictamente jurídico, sorprende que se haya generado esta polémica porque es una práctica que se ha venido haciendo en el fútbol español. No hay fraude de ley del Real Madrid, es totalmente legal, se ajusta por completo al reglamento".