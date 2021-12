Medina Cantalejo: "Queremos que se dejen de pitar los penaltis light"

Luis Medina Cantalejo, nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), ha defendido el trabajo hecho por el equipo que hasta ahora ha presidido Carlos Velasco Carballo, que ha hecho "crecer el arbitraje" y con el que seguirá contando, y también la autocrítica que el colectivo hace con la revisión de sus actuaciones.

"Llevo desde los 18 años arbitrando, se de lo que va esto. Me retiré hace 13 años. Cuando el presidente de la RFEF me llamó le expuse mis ideas. Tenemos una plantilla de árbitros muy buena. Yo abro la puerta de lo que es la institución y siento que la sociedad no tiene muy claro lo que es el VAR. No podemos estar constantemente analizando todo", asegura.

Cree que su principal intervención es que se note el trabajo en las áreas: "En las áreas está el quid de la cuestión. Ahí es dónde hay muchos matices. Para sancionar un penalti tiene que ser una acción muy clara. No es una ruptura absoluta, es tocar unos matices. Que no se piten esos penaltis light o penaltitos. Los toques, pequeños empujones, agarroncitos... Eso es fútbol. Queremos dar sentido común a todo esto".

Recuerda la final del Mundial de 2006 en la que vio la acción de Zidane con Materazzi y se lo trasladó al colegiado: "Lo que hice simplemente fue trasladar mi opinión al árbitro. Eso sí, cuando llegué a España me dieron para el pelo"

Hijo y nieto de árbitro, Medina Cantalejo debutó en Primera división en 1998 y participó en el Mundial de Alemania 2006, en el que dirigió cuatro encuentros y fue cuarto árbitro de la final que enfrentó a Italia y Francia, en la que se produjo el incidente por el cabezazo de Zinedine Zidane a Marco Materazzi.

Internacional y árbitro FIFA desde 2002, también pitó la final de la Liga Europa, entonces Copa de la UEFA, de 2008 y de 2009 antes de su retirada en Estambul entre Shakhtar Donetsk y Werder Bremen.