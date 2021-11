Tertulia: "Courtois está a un nivel que le queda lejos a Oblak y Ter Stegen"

Empezamos hablando del partido del Atlético de Madrid en Anfield. No convence a nadie pero Ortego recuerda las importantes bajas de los rojiblancos: "Savic, Llorente, Lemar, Kondogbia, Griezmann son bajas importantísimas. Estamos hablando de 4-5 jugadores titulares. Alguno de esos jugadores impone respeto al rival y eso se nota"

"Pensaba que iban a caer más goles. En la segunda parte el equipo se ha reajustado bien defensivamente. Era un riesgo tremendo jugar con una defensa de 3 ante un equipo como el Liverpool", añade el tertuliano.

Más crítico se muestra el director deportivo de Radioestadio, Edu García: "¿Me podéis explicar a qué ha jugado el Atlético hoy? La gente tiene que dar la mejor versión para paliar lo que falta. En el 87 no había tirado entre los tres palos". Apuntan que se ha visto desconcertado al equipo y Edu Condés asegura que "creo que al Atlético se le ha venido a la cabeza el partido del año pasado en Munich en el que se llevó cuatro sin jugar mal. Hoy no querían llevarse cuatro de ninguna manera"

Se añade al debate Santi Segurola: "Felipe se ha equivocado en todo lo que ha hecho. Ha sido el primero en una larga sucesión de desastres. Y pese a todo el Atlético fue peor en el partido de Anfield de hace dos temporadas. El Liverpool masacró al Atlético. El fútbol tiene esas cosas".

Victoria sin brillo del Real Madrid

El primer nombre de los blancos que destacan es el de Courtois. Una vez más ha demostrado su seguridad. Ojo a la valoración de Edu García: "Courtois es un guardián. Está a un nivel que le queda lejos a Oblak y Ter Stegen". Para Santi Segurola "ha sido un partido horrible del Real Madrid. Ha merecido ganar el Shakhtar. La defensa ha estado pésima. Entre Benzemá y Vinicius han arreglado el partido. El centro del campo es buenísimo pero creo que no es para jugar cada tres días".

"Lo peor ha sido el desinterés con el que se han tomado el partido. Nadie se ofrecía. Luego lo de Hazard calentando 30 minutos para no salir, me parece castigarle", opina Enrique Ortego. Añade Segurola "que le ponga a Mariano como ejemplo...".