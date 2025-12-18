El Talavera hace sufrir al Real Madrid para pasar a octavos de Copa: "Al final había unas esperanzas tremendas"

El Real Madrid de Xabi Alonso ha cumplido en Talavera y consigue su pase a octavos de Copa del Rey tras ganar por 3 goles a 2 pero sufriendo hasta el último minuto. El conjunto blanco, con un Kylian Mbappé que jugó los 90 minutos, tuvo que remar hasta el final para conseguir la clasificación con un partido que continua generando dudas.

Al término del encuentro los dos jugadores del Talavera CF, Gonzalo Di Renzo y David Cuenca, se han pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche en una noche histórica: "Por momentos la situación en el campo es que lo teníamos, pensábamos que lo empatábamos. Ha sido un partido único para la ciudad y por un momento se va a hablar de Talavera. Con Franco hablé tomándome un mate y después me mandó su camiseta", cuenta Di Renzo.

David Cuenta, canterano del Real Madrid, ha vivido este partido de forma muy especial: "Ha sido una noche increíble para nosotros, para la ciudad y para todo el mundo. En la primera parte nos han sometido y nos han metido atrás pero estábamos cómodos. Al final había unas esperanzas tremendas, he cantado gol en la última parada de Lunin y casi me meto al campo".

Ese cabezazo de Isaiah Navarro en el minuto 93 casi desata la locura en un estadio que veía posible la gesta: "Ojalá esto sea un puntapié, si le hemos podido competir al Madrid también lo tenemos que hacer en liga. Al mejor club del mundo, cualquier cosita se le hace un mundo".

La gran sorpresa de este partido la ha dado Xabi Alonso con su alineación al incluir a un Mbappé que no había entrenado incluso el día previo por molestias y que tiene entre cejas superar el récord de Cristiano: "En el vestuario se ha hablado, nos ha sorprendido pero al final cuando te enfrentas al Real Madrid te quieres enfrentar con todos. Ver a estos jugadores de cerca ya es increíble".