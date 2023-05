¿Será considerado como delito de odio los cánticos a Vinicius?

Hablamos con Susana Gisbert, fiscal delegada de delitos de odio en la fiscalía provincial de Valencia, explica en Radioestadio noche que "hoy solo se han abierto las diligencias; tenemos que recabar el material para ver si se ha cometido el delito y si se puede identificar al sujeto".

Y cuáles son los siguientes plazos, la experta lo detalla: "Hay una investigación del Ministerio Fiscal previa al juzgado que se abre para ver si los hechos constitutivos de delito han existido. El plazo previsto son seis meses pero no se va a agotar porque los hechos no revisten una complejidad grande"

Hay una gran diferencia si lo acontecido con Vinicius es considerado delito de odio o no lo es: "Lo que consideramos delito de odio no es fácil de explicar. Llamar mono a una persona por su color de piel es racista. Pero para delito de odio hace falta más cosas. Se trata de un discurso de odio que incite al odio o un acto de humillación o menosprecio. Y hay una tercera necesidad, que el acto se haga por ese desprecio a la persona. No es simplemente el insulto, se exigen determinadas circunstancias".

Y otra pregunta ¿Será necesario que declare Vinicius? "Tendría que hacerse. Podría ser en Fiscalía o si se ve constitutivo de delito sería en el juzgado. Si denuncia ya implica que esta persona se siente humillada".

"Las penas pueden ir desde la multa hasta los cuatro año de prisión. Aunque no haya delito de odio puede haber infracción administrativa, gratis no sale. Y hay que mantener este discurso", detalla.