El reencuentro radiofónico entre De la Morena y Villar: "Todo ha pasado y quiero estar tranquilo conmigo mismo"

El torneo de las futuras estrellas de LaLiga ha propiciado un reencuentro histórico entre José Ramón de la Morena y Ángel María Villar. El expresidente de la RFEF recuerda la primera vez que se vieron: "En una entrevista dije que me gustaría comer con José Ramón de la Morena así que él me llamó, comimos, no hablamos de tiempos pasados, y estamos aquí en este torneo fantástico de Maspalomas".

Una relación que se torció con numerosos desencuentros públicos y críticas en ambas direcciones. El periodista confiesa que el tiempo lo ha arreglado todo: "Lo que mi pasión y visceralidad estropeó lo ha arreglado la inocencia y la pureza del fútbol de los niños. A medida que pasa el tiempo te das cuenta que las discrepancias pueden ser justificables pero con el tiempo tienen que acabarse. Cuando una persona tiene sentimientos buenos es fácil entenderse. Somos pasionales y cenar con él ha sido discutir y más con Roberto Gómez de por medio".

Villar, en la misma línea señala que el pasado es el pasado y es momento de buscar tranquilidad: "Ha pasado antes de Navidad y ahora es el remate. El trato de José Ramón de la Morena con Ángel María Villar ha sido anecdótico. Teníamos que haber profundizado más en la relación humana, yo era el máximo representante del fútbol español y él uno de los actores mediáticos más importantes. Cada uno ha defendido lo suyo. Todo ha pasado y quiero estar tranquilo conmigo mismo".

"La RFEF es un ente que representarlo no es fácil. Estamos sometidos continuamente a críticas. No quiero justificar actuaciones que no han sido correctas pero llevar la RFEF no es fácil. Pedro Rocha hay que agradecerle que en una situación difícil lleve a esas funciones pero presidente no es, lo será si gana las elecciones", finaliza Villar.