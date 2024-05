Míchel: "Todavía no hemos tocado techo"

Este miércoles, 29 de mayo, el Rayo Vallecano ha cumplido 100 años desde su fundación. Un centenario que el equipo de la franja ha celebrado durante toda la temporada con diversos actos y que hoy ha festejado con un partido dedicado a sus grandes leyendas, entre ellas, Míchel.

El actual entrenador del Girona ha estado ligado toda su vida al Rayo Vallecano, el equipo de su barrio. Pasó por el vestuario en varias etapas durante su carrera como jugador y siempre ha recibido un gran cariño de la afición: "La afición del Rayo conmigo tiene un sentimiento que nunca podré agradecer. Siempre que vengo aquí se me ponen los bellos de punta".

Míchel ha sido uno de los protagonistas de la temporada 2023-2024 llevando al Girona por primera vez en su historia a la Champions League: "Es un reto apasionante que tenemos por delante. Hemos hecho historia pero no hemos tocado techo".

La temporada siguiente se plantea como un reto apasionante para el técnico madrileño, es por eso que ya está pensando en su planificación: "Me he propuesto un reto y es que ahora tengo que tener el olfato para saber que un jugador puede estar el miércoles a tope para jugar la Champions y a lo mejor el sábado no es el indicado para jugar en Liga".

Además, ha dejado claro dos objetivos a cumplir con el equipo catalán: "Dar un alto rendimiento cada tres días y que el verano no se nos haga muy largo con este vaivén de jugadores".

Uno de esos jugadores que perdería sería Eric García, que ha declarado en Radioestadio Noche que por contrato le tocará volver al Barça: "Es un jugador muy top que me encantaría que continuara con nosotros".