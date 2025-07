Ivana Andrés: "Nadie me ha dado una explicación de por qué no voy con la selección"

Este viernes España jugará el tercer y último partido de la fase de grupos de la Eurocopa frente a Italia con el pase asegurado a los cuartos de final. Tras 11 goles en dos partidos y un juego espectacular, España se ha marcado como una de las grandes favoritas para alzarse con este trofeo por primer vez en su historia.

Para analizar como llegan ambos equipos, se ha pasado este jueves por los micrófonos de Radioestadio Noche Ivana Andrés, hasta hace poco jugadora de la selección y ahora disputando la liga italiana: "España ha empezado muy bien la Eurocopa, no solo por los resultados, a las jugadoras se les ven con esas ganas y esa ambición que tienen. Veníamos de una Olimpiadas y de algunos partidos en los que había duda y han llegado a la Eurocopa de la mejor forma posible".

"España es favorita mañana y para ganar la Euro. Es la mejor selección y además ha llegado muy bien", asegura. Italia llega con 4 puntos, segunda clasificada y busca certificar su pase a la siguiente ronda: "Creo que Italia le va a poner las cosas difíciles porque la liga italiana es más física y táctica que la española, tienen mucha garra y mucha casta. Tienen mucho talento, el centro del campo me gusta muchísimo y las delanteras son muy buenas".

Ivana Andrés hace apenas dos años levantaba el Mundial como capitana y ahora no va convocada con la selección aún siendo la mejor defensa de la liga italiana en su primer año con el Inter de Milán: "Te mentiría si te dijera que no duele ver como juega la Selección y yo no estar ahí. Defender a tu país es algo especial y es algo que venía haciendo hace mucho tiempo".

"Todo lo que ha estado en mi mano y ha dependido de mi lo he hecho pero son decisiones que no dependen de la jugadora, tengo la conciencia tranquila. Nadie me ha llamado ni me ha dado ninguna explicación y como jugadora me hubiera gustado que me la hubieran dado pero cada uno tiene su forma de trabajar", afirma.

Ivana ha valorado de si le ha podido perjudicar esa imagen cercana que mostraba con el anterior seleccionador, Jorge Vilda: "No he tenido ningún contacto con las jugadoras de España. La relación que tuve con Jorge Vilda fue la normal de un entrenador con una capitana".