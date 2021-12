Juanma Espinosa del Mancha Real: "Que se venga Modric al pueblo que le voy a regalar aceite y nos vamos a coger olivas"

El Atlético Mancha Real, un modesto equipo de Segunda RFEF, ha logrado la gesta de eliminar al Granada en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey gracias al gol de José Enrique a los 21 minutos en un abarrotado estadio de La Juventud de la localidad jiennense, con más de 3.000 espectadores y gradas supletorias.

Juanma Espinosa, jugador del equipo, nos da sus sensaciones: "Todos mis compañeros y yo confiábamos en que podíamos eliminar al Granada. No sé ni explicarlo. Para la próxima eliminatoria igual vamos a tener que ir a otro estadio porque la gente va a reventar esto. Este es un campo pequeñito de pueblo, con gradas supletorias pero con un ambiente espectacular"

Su rival en la próxima ronda será un equipo de los cuatro de la Supercopa: "No hay palabras. Yo con 37 años con las vueltas que he dado estoy en mi cuarta juventud. Si nos toca el Real Madrid, puedo morir tranquilo. Soy más madridista que Di Stéfano". Y deja un mensaje a uno de los blancos: "Que se venga Modric al pueblo que le voy a regalar aceite y nos vamos a coger olivas".

En Palma de Mallorca, el Getafe se llevó un buen 'tantarantán' del Atlético Baleares, una derrota sonrojante que pone fin a su participación en el torneo del 'K.O', del que es dos veces subcampeón. Este jueves, los insulares no dieron opción a un Geta que sufrió desde el comienzo y terminó humillado pidiendo la hora.

Nos lo cuenta el guardameta Xavi Ginard:"Recuerdo pocos partidos tan cómodos y que justo salga ante un primera división. Al descanso decíamos, tenemos que ir con cuidado que es el Getafe. Pero nos ha salido un partidazo", comenta.

Es otro jugador veterano, de hecho tiene una curiosa historia: "Yo soy portero y duramos más, así que con 35 años me queda. Yo salgo de la cantera del Barça. Soy más conocido por jugar con Messi que por lo que he hecho después. En aquel partido en Do Dragao, los cuatro chavales éramos Oriol Riera, Jordi Gómez, Messi y yo".

En cuanto a rival, lo tiene claro: "Quiero el Barça y si podemo hacer un partido como el de hoy... Le pediría la camiseta a Ter Stegen".